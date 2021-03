Feto é encontrado em saco de lixo, em Ceilândia

Ficou constatado que o corpo é de uma criança do sexo feminino de aproximadamente seis meses de gestação

Um profissional do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) encontrou um feto, de aproximadamente seis meses, dentro de um saco de lixo, na manhã dessa segunda-feira (dia 1°). O caso ocorreu no comércio local da quadra QNP 10, entre o Setor P. Sul e o Sol Nascente na Ceilândia/DF.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada às 08h14. No local, um funcionário do SLU informou que encontrou o cadáver no momento em que foi pegar o saco de lixo.

Ainda de acordo com a testemunha, havia um volume estranho e sangue no recipiente. Ao verificar o conteúdo do saco, o funcionário constatou que se tratava de uma criança. Com isso, a equipe de limpeza acionou o CBMDF através do número 193.

Ao chegarem, os bombeiros confirmaram o óbito da vítima. Após a avaliação, ficou constatado que o corpo é de uma criança do sexo feminino de aproximadamente seis meses de gestação. A placenta ainda estava conectada ao cordão umbilical da bebê.

A Polícia Militar e Civil do Distrito Federal foram acionadas. A cena foi preservada até a chegada da Perícia.

