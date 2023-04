Festival RPB celebra o rock nacional em Brasília

1ª edição do Festival Rock Popular Brasileiro (RPB) aconteceu no último sábado (8) com um line-up recheado de grandes artistas

A capital do rock recebeu, no último sábado (8), a 1ª edição do Festival Rock Popular Brasileiro (RPB). O evento chamou atenção pelo seu line-up com grandes representantes do rock nacional: Biquini, Humberto Gessinger, Frejat, Pitty, Charlie Brown Jr (em comemoração aos 30 anos do grupo) e a banda brasiliense Rock Beats.

O festival, que abriu suas portas às 16h, no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha, reuniu amantes do rock para celebrar a representação da capital no gênero musical o evento idealizado pelos organizadores do Porão do Rock, Capital Moto Week, Flap e AC Eventos, buscam colocar o festival no mapa de Brasília, trazendo de forma anual o RPB.

Para a dentista Cristina Viana, 38 anos, que cresceu ouvindo rock nacional ao lado do pai, a ideia de retornar a suas raízes é muito importante. “Eu cresci ouvindo música ao lado do meu pai, que era um verdadeiro amante do rock nacional, ele era apaixonado pelo Cazuza então estar aqui hoje e conseguir ouvir algumas de suas composições cantadas pelo Frejat é incrível, eu fico feliz de representá-lo mesmo ele não estando mais conosco”, declara. emocionada.

Vídeo: Reprodução

Os organizadores do evento criaram um line-up com referências aos anos 1980 e 1990 do rock nacional, mas também quiseram agradar o público mais jovem uma das apresentações mais esperadas da noite, a cantora Pitty subiu ao palco pouco mais de 21h e trouxe em seu repertório músicas do início da carreira que a fizeram uma das vozes femininas mais conhecidas do gênero como “Me Adora” e “Na sua Estante”, além de novas gravações. A estudante de engenharia, Luiza Barros, de 25 anos, conta que cresceu ouvindo a artista. “Eu escuto a Pitty, desde que me entendo por gente, ela esteve presente em vários momentos da minha vida, então ela é o principal motivo para eu estar aqui hoje, estou muito ansiosa para ouvi-la”.

Vídeo: Reprodução

Humberto Gessinger trouxe uma pegada mais folk rock para o RPB, fundador da banda “Engenheiros do Hawaii”, o cantor trouxe músicas já conhecidas pelos fãs com letras que fizeram todos cantarem juntos. A estilista Camila Dude, 32, comenta sobre a importância dos subgêneros do rock. “Olha o rock é muito mais do comum que vemos por aí, claro que é importante mostrar que existem outras vertentes dentro do gênero, o Humberto deixa claro que o rock é para todos”, pontua Camila.

A principal ideia do festival e o retorno de Brasília como capital do rock, lembrando sempre das raízes mas trazendo um olhar novo com representantes, como a banda brasiliense Rock Beats com quase 18 anos de trajetória, formada por Daniela Firme (voz), Bruno Albuquerque (guitarra), Alexandre Macarra (contrabaixo) e Bruno Duarte (bateria). O repertório traz clássicos de grupos já conhecidos como Legião Urbana, Bon Jovi, Aerosmith, Cazuza, Beatles, Paralamas do Sucesso, Red Hot Chilli Peppers e U2, mas também com músicas autorais. O publicitário Pedro Almeida, 32, salienta sobre a importância de uma banda local para o festival. “Cara a gente está na capital do rock, é mais do que necessário e obrigação trazer uma banda local, a Rock Beats representa todo um cenário que se iniciou aqui como o Legião, Capital Inicial entre vários outros”, finaliza.