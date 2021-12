Festival para os apaixonados por motos traz de volta às raízes dos eventos de motociclistas

Evento, que ocorrerá no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, tem entrada franca e doação voluntária de um quilo de alimento não-perecível

Como um aquecimento para o próximo ano, o Brasília Moto Festival (BMF 2021) vai acontecer nos dias 17 e 18 de dezembro de 2021 na ExpoBrasília, o pavilhão de exposições do Parque da Cidade com entrada franca e doação voluntária de um quilo de alimento não-perecível. O festival vem com a ideia de trazer de volta às raízes mais antigas das celebrações para quem gosta de rock clássico e motociclismo.

O organizador do evento, Marco Portinho, 76 anos, publicitário, conta que sua história com a moto começou quando ele tinha 14 anos, e morava nos Estados Unidos. Ele foi de moto para Woodstock, quando teve seu primeiro contato com o rock. “A paixão é muito grande, e então o garoto virou homem e eu vim para o Brasil, e resolvi fazer eventos, mas especialmente os eventos de moto que me dão prazer”, ressalta. Com muito carinho, ele fala que a sensação de liberdade é indescritível.

“Só andando de moto você tem a real noção do que é”, frisa. Ele fez recentemente uma viagem para Buenos Aires, com 12 motos. “Foi uma coisa indescritível, para dizer ‘nossa é isso’, essa sensação de leveza, uma vontade de chorar de satisfação”, completa. Ele acredita que ao andar de moto, você coloca tudo para fora, todos os problemas e frustrações e é por isso que essa paixão reúne tantos admiradores e admiradoras por Brasília, Brasil e pelo mundo.

Inicialmente, ele foi o responsável pela criação do Moto Capital com um sócio. Mas segundo ele, o evento está desvirtuando o que ele tinha em mente. “Daí o Brasília Moto Festival está resgatando a simplicidade que o motociclista gosta”, conta. Ainda de acordo com Marco, esse evento é o pré-lançamento do grande evento que acontecerá entre 20 e 24 de abril, para aproveitar o aniversário de Brasília.

Mas ele destaca que o que era para ser só um lançamento para Brasília, virou um grande evento. “Vem moto de Goiânia, Ribeirão Preto, vários lugares”. Para ele, o evento seria tipo um esquenta, mas começou a tomar um rumo muito grande. “Estou impressionado com o rumo que ele está tomando, acho que é até pela pandemia as pessoas ficaram muito tempo retidas”, afirma.

Marco explica que o conceito do evento é o de volta às origens. Com feira de artesanato, equipamentos e acessórios de motociclistas, e uma grande praça de alimentação. Serão 10 bandas regionais de rock clássico na programação, que também conta com exposições de carros antigos, caminhões, triciclos e motos. Ele idealizou esse evento sem direcionar só para moto. “Eu ando de triciclo, e estou trazendo a galera do jipe, da moto, do carro antigo, do triciclo, tô reunindo as tribos”, conta. Segundo ele, no Brasil, e falando especificamente de Brasília, todo fim de semana tem evento de moto, seja em Ceilândia, Gama, Sobradinho, Plano Piloto, e quem reúne todo sábado de manhã no Sudoeste. Para ele, esses eventos reuniam em média, 4 mil motos em fins de semana. Então a ideia é reunir neste evento, todos os eventinhos das regiões da capital. “E qual a nossa paixão de encontro de moto? Ver os amigos e fazer novos amigos, tomar cerveja gelada e curtir o rock. Esse é nosso Natal, nossa Páscoa, nosso Carnaval”, conclui.

O evento enaltece o espírito motociclista raiz e valoriza as origens do movimento, com a simplicidade que o motociclista procura e a experiência única de um evento de qualidade, bom gosto e sofisticação que o público brasiliense e visitantes da cidade apreciarão demasiado. A ideia do organizador, também é valorizar a cidade e apresentar Brasília para além do tradicional turismo cívico e de negócios. “Mostrar que Brasília oferece, com suas largas vias, um convite aos motociclistas da cidade e aos visitantes para o deslumbramento diante de um verdadeiro museu a céu aberto, em um passeio turístico e histórico entre seus monumentos e paisagens”.

O Brasília Moto Festival agrega elementos ao turismo e reúne cultura, gastronomia, lazer e o artesanato local em uma tendência que cresce e reafirma Brasília como destino turístico de Mototurismo e de grandes festivais. Seguindo os protocolos de segurança, o BMF 2021 respeita as regras e normas de segurança sanitária referentes a COVID-19 e vai exigir a apresentação do comprovante de vacinação, conforme o decreto publicado pelo Governo do Distrito Federal. Também haverá a distribuição de álcool gel e máscaras para garantir a segurança do público.

A escolha do local de realização do evento, foi o ExpoBrasília, para viabilizar a participação de pessoas com deficiência. O espaço conta com estruturas físicas como estacionamentos próximos, com vagas reservadas a pessoas com deficiência e idosos, área coberta e banheiros adaptados. E segundo Marco, é uma escolha boa para não atrapalhar as áreas residenciais da cidade com o barulho do motor das motocicletas. “Antigamente tinha encontro no Terraço Shopping, mas o barulho que as motos faziam dentro dos apartamentos atrapalhava, por isso escolhi esse local, porque aqui não incomoda ninguém”, finaliza. A entrada é gratuita, mas a organização pede a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível. A arrecadação será destinada a uma instituição credenciada para distribuição a famílias carentes e em situação de vulnerabilidade social no DF.

Programação:

17 de dezembro (sexta):

16h00 – Abertura dos portões

18h00 às 22h30 – Feira de Equipamentos e Acessórios

18h00 às 22h30 – Feira de Artesanato

18h00 às 22h30 – Praça da Alimentação

Horários das apresentações:

18h30 às 19h30 – Ligação Direta – Rock N´Roll

20h00 às 21h00 – Mr. Magoo – Queen Tribute

21h30 às 22h30 – Travelin Band – Creedence Tribute

23h00 à 00h00 – Haroldinho Mattos e Convidados – Jimi Hendrix Tribute

18 de dezembro (sábado):

12h00 – Abertura dos portões

12h00 às 23h30 – Feira de Equipamentos e Acessórios

12h00 às 23h30 – Feira de Artesanato

12h00 à 00h00 – Praça de Alimentação

Horários das apresentações:

15h30 às 16h30 – Quintaessência – Show: Divas

17h00 às 18h00 – Sgto Pimenta – The Beatles Tribute

18h30 às 19h30 – Bartô Blues – The Best of Blues

20h00 às 21h00 – Mr Hyde – Rock N´Roll

21h30 às 22h30 – Baú Revirado – Tributo a Raul Seixas

23h00 às 00h00 – Big Balls – AC/DC Tribute