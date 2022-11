Festival leva ritmo da viola caipira a estações de metrô em novembro

Apresentações ocorrem até o fim do mês de novembro em Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e Plano Piloto, sempre às 18h

O ritmo da viola caipira vai invadir as estações de metrô durante o mês de novembro. Até o dia 25, estações de Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e Plano Piloto recebem apresentações gratuitas de músicos, sempre a partir das 18h. Os eventos fazem parte da primeira edição do Circuito Violando Fronteiras – Edição BSB, que traz como protagonista o tradicional instrumento brasileiro de dez cordas.

O projeto recebe recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e se estenderá ao longo de quatro semanas, com três dias de apresentação em cada um delas, com uma hora de duração.

A estação de Ceilândia Centro será a primeira a receber os espetáculos, seguida por Samambaia, Águas Claras e Rodoviária do Plano Piloto. Os shows reúnem artistas que vão apresentar músicas tradicionais, pesquisadores da música brasileira e ritmos diferentes, entre eles a mazurca, o calangueado, a polca e o chamamé.

“O FAC movimenta toda uma cadeia da economia do DF. O edital Multicultural II classificou preliminarmente 204 projetos esta semana, que vão trazer à população, a partir de 2023, eventos, shows, apresentações geralmente gratuitas, como o Violando Fronteiras. Estamos felizes que o fundo tenha garantido seu importante papel no fomento à cultura”, afirma o subsecretário de Fomento e Incentivo Cultural, João Moro.

O organizador do projeto é o violeiro e produtor cultural Elizeu Dourado (Mariano), integrante da dupla Macedo e Mariano. Ele acredita que o evento reúne diversas possibilidades artísticas que agregam valor ímpar à música de viola caipira. “O circuito representa uma janela para o intercâmbio cultural e musical e, além disso, é uma forma concreta de fortalecer esse ícone material e imaterial da cultura popular brasileira, que é a viola caipira”, afirma.

As apresentações também atendem a acessibilidade, com a participação de um intérprete que traduzirá simultaneamente as letras cantadas para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a divulgação de um teaser com o serviço de audiodescrição e, para além disso, parte do material de divulgação foi impresso em braile.

Confira a programação:

Estação do metrô de Ceilândia Centro – 18h

1/11- Macedo e Mariano

3/11- Claudinho da Viola

4/11- Carol Carneiro

Estação do metrô Terminal Samambaia – 18h

9/11- Gaby Violeira

10/11- Jacarandá e Braúna

11/11- Chico de Assis e João Santana

Estação do metrô Águas Claras – 18h

16/11- nderes e Fernandes

17/11- Karen Parreira

18/11- Cacai Nunes

Estação do metrô Rodoviária do Plano Piloto – 18h

22/11- Dayane Reys

23/11- Arthur Noronha

25/11- Os Mineiros de Urucuia

Serviço:

Circuito Violando Fronteiras – Edição BSB

De 1º a 25 de novembro

Local: Estações de Metrô de Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e Rodoviária do Plano Piloto.

Entrada franca

Com informações da Agência Brasília

