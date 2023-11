Festival de Brasília do Cinema Brasileiro divulga lista de filmes

Com uma programação de longas e curtas entre 9 e 16 de dezembro no Cine Brasília, a edição terá Antônio Pitanga como o grande homenageado

Com uma seleção feita sem tempo e estrutura, a 56ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro anunciou nesta quarta-feira (29), a lista dos filmes e curtas de uma dos mais tradicionais eventos do Quadradinho. Marcado para ocorrer entre os dias 9 e 16 de dezembro no Cine Brasília e nos complexos culturais de Samambaia e Planaltina. A mostra nacional terá ingressos a partir de R$ 10 no Cine Brasília, enquanto as demais exibições são gratuitas.

Esta edição será marcada por longas inéditos, um grande orçamento e fará suas projeções em 4K, algo inédito no Cine Brasília.

Além da vasta programação de filmes e curtas, o festival também anunciou o nome do ator Antônio Pitanga como principal homenageado da edição 2023. Ele irá receber o Troféu Candango pelo conjunto de sua obra na abertura do festival.

“A programação fecha o ano de 2023 com um suco narrativo de ‘Brasis’, que pouco foram exibidos nas telas do país e que dão um panorama real da produção atual”, pontua Anna Karina de Carvalho, diretora artística do festival.

Confira a lista das mostras competitivas do evento:

Mostra competitiva nacional – longas

“No céu da pátria nesse instante”, de Sandra Kogut

“Mais um dia, Zona Norte”, de Allan Ribeiro

“Nós somos o amanhã”, de Lufe Steffen

“O dia que te conheci”, de André Novais Oliveira

“Cartório das almas”, de Leo Bello

“A transformação de Canuto”, de Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho

Mostra competitiva nacional – curtas

“Cidade by motoboy”, de Mariana Vita

“Pastrana”, de Gabriel Motta e Melissa Brogni

“Erguida”, de Jhonnã Bao

“Axé meu amor”, de Thiago Costa

“Helena de Guaratiba”, de Karen Black

“Remendo”, de GG Fákolàdé e Roger Ghil

“Dona Beatriz Ñsîmba Vita”, de Catapreta

“Queima minha pele”, de Leonardo Amorim

“Cáustico”, de Wesley Gondim

“O nada”, de André Ladeia

“A fumaça e o diamante”, de Bruno Villela, Fábio Bardella e Juliana Almeida

“Vão das almas”, Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape

Mostra Brasília – longas

“O sonho de Clarice”, de Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho

“Ecos do silêncio”, de André Luiz Oliveira

“Não existe almoço grátis”, de Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel

“Rodas de gigante”, de Catarina Accioly

Mostra Brasília – curtas

“Malu e a máquina”, de Ana Luíza Meneses

A menina Corina em: quantos mundos cabem em um mundo só?”, de Luciellen Castro

“Glitter carnavalesco: A história do bloco das montadas”, de Maria Galdino

“Instante”, de Paola Veiga

“Nada se perde”, de Renan Montenegro

“Só quem tem raiz”, de Josianne Diniz

“A chuva do caju”, de Alan Schvarsberg

“Estrela da tarde”, de Francisco Rio

Mostra paralela outros olhares

“A batalha da rua Maria Antônia”, de Vera Egito

“Uma carta para papai noel”, de Gustavo Spolidoro

“Sekhdese”, de Graciela Guarani e Alice Gouveia

“Crônicas de uma jovem família preta!”, de Davidson D. Candanda

Filme hors concours

“Raoni — Uma amizade improvável”, de Jean-Pierre Dutilleux