Festchopp arrecada recursos para projetos sociais

Com o objetivo de continuar ajudando o próximo, os maçons da Loja Paulo Fernandes Silveira nº 39 promovem no próximo sábado, dia 20, às 17h, na sede da Grande Loja Maçônica do DF, na 909 norte, a quarta edição do festival de chopp, “o Festchopp”.

O evento terá duração de seis horas e os organizadores informam que no decorrer desse tempo estarão à disposição dos participantes 4 tipos de chopp, drinks (alcoólico e não alcoólicos), refrigerante, suco e água. Para participar do 4º FestChopp basta adquirir a caneca ao custo de R$ 90.

O 4º Festchopp vai ter brinquedoteca com espaço kids onde as crianças vão desfrutar de atividades de pinturas de rostos, balões manias, equipe de animação, brinquedos infláveis entre outros. O espaço terá também uma praça de alimentação e muita música com a apresentação de DJ e bandas para animar a todos os convidados, foi preparado também um espaço para os amantes do futebol, onde um telão transmitirá o jogo Flamengo e Internacional.

Os comes serão vendidos à parte e não estão inclusos no valor do convite.

Segundo os organizadores, o FestChopp visa angariar recursos para as ações sociais da loja maçônica e também estimular o convívio fraterno entre os convidados.

Sobre os Projetos Sociais atendidos – O Projeto Marmita Solidária distribui cerca de 1.200 marmitas todos os sábados para as famílias carentes do DF e Entorno. O Atitude Fraternal é um projeto realizado em datas comemorativas como Dia das Crianças, Natal, entre outras. Já o Prêmio Paulo Silveira de Excelência Escolar é voltado para estimular e incentivar os melhores estudantes de escolas parceiras.

“O FestChopp em todas as suas edições, sempre foi um grande sucesso, onde sempre fora alcançado o objetivo de arrecadar recursos para financiar e patrocinar todos os nossos projetos sociais”, aponta Abdon Barros, um dos organizadores.

Serviço:

4º Festchopp da Loja Paulo Silveira #39

Dia: 20 de novembro de 2021, sábado.

Horário: das 17h às 23h.

Local: Sede da Grande Loja Maçônica do DF, na 909 norte, Brasília/DF.

Entrada: R$ 90 (incluso caneca exclusiva)

Classificação: Livre

Mais informações: 61 9 8402 – 0195 – Abdon Barros.