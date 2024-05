Festas juninas impulsionam vendas no setor atacadista de bebidas e alimentos no DF

As Festas Juninas, tradicionais celebrações que ocorrem em várias regiões do Brasil durante o mês de junho, não apenas aquecem os corações dos brasileiros, mas também o comércio. Este ano, o mercado está otimista com um significativo aumento nas vendas de produtos típicos, bebidas e doces.

O período de Festas Juninas deve trazer um incremento nas vendas do setor atacadista de bebidas e gêneros alimentícios no Distrito Federal. Segundo o Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista/DF), as vendas devem aumentar cerca de 15% em comparação ao mesmo período do ano passado.

O presidente do Sindiatacadista- DF, Álvaro Júnior, enfatiza a importância dessa festividade para o setor. “As Festas Juninas são um marco cultural e econômico no Distrito Federal. A demanda por produtos típicos aumenta substancialmente, e o setor atacadista tem um papel crucial em suprir essa demanda. Este crescimento de 15% nas vendas reflete a força das nossas tradições e a capacidade do setor de se adaptar e atender às necessidades do mercado durante esse período festivo”, afirma Álvaro.

O aumento nas vendas pode ser atribuído à intensificação dos eventos juninos, que devem ser realizados em maior número e com mais frequência este ano. A diversidade de produtos oferecidos pelos atacadistas e a eficiência logística também foram fatores determinantes para atender ao aumento da demanda. Produtos como milho, amendoim, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, além de outras iguarias típicas, tiveram um aumento significativo nas vendas.

Carlos Roberto Leite, empresário e dono da Estrela Distribuição, destaca que o aumento nas vendas é impulsionado principalmente por bebidas quentes, doces, milho, canjica e outros produtos típicos da festividade.”A procura por itens como quentão e vinho quente, essenciais para as festas, tem sido um dos principais fatores desse crescimento. Além disso, doces típicos como paçoca, pé-de-moleque e cocada, juntamente com grãos como milho e canjica, têm visto um aumento substancial nas vendas. Esses produtos não só são essenciais para a celebração, mas também representam uma parte significativa da cultura e tradição brasileira”, ressalta Leite.

As festas Juninas deste ano prometem não só animar os participantes com suas tradições e delícias culinárias, mas também proporcionar um importante impulso econômico. “Essa festividade não apenas movimenta o comércio, mas também fortalece a economia local e promove a nossa cultura. O setor atacadista do Distrito Federal está preparado para atender a essa demanda crescente, garantindo que todos os itens necessários para as festividades estejam disponíveis e de alta qualidade”, finaliza o presidente do Sindiatacadista-DF.

Com informações do Sindiatacadista-DF