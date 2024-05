Edital destina R$ 7,5 milhões a pesquisas na área de infraestrutura

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) convida os jovens pesquisadores com título de doutor há, no máximo, oito anos, a apresentarem propostas para o Programa Primeiros Projetos (PPP), destinado à infraestrutura. A iniciativa compõe o edital 09/2024, com investimento total de R$ 7,5 milhões. As propostas serão recebidas até 7 de junho.

A Fundação vai apoiar projetos em todas as áreas do conhecimento. Fazem parte do edital, aquisição, instalação, modernização, ampliação e recuperação da infraestrutura de pesquisa científica, tecnológica e de inovação. Podem participar doutores de instituições de ensino superior (IES) ou de instituições de pesquisa públicas ou privadas sem fins lucrativos, oferecendo suporte à fixação de jovens pesquisadores e à criação de novos grupos.

“Este edital traz perspectivas inovadoras e abordagens criativas, necessárias aos desafios científicos e tecnológicos já existentes na capital. A FAPDF acredita que investimentos estratégicos como este contribuem com o fortalecimento de novas ideias para o desenvolvimento do Distrito Federal”, disse o presidente da FAPDF, Marco Antônio Costa Júnior.

A visão estratégica de jovens pesquisadores residentes no DF, assim como nas áreas do Entorno, impulsiona o desenvolvimento local. Isso permite que estes doutores se unam e compartilhem ideias e recursos para ações em projetos interdisciplinares, que contribuam para o avanço da ciência e da tecnologia na capital federal.

Acesse aqui o edital completo. Mais informações no e-mail [email protected].

*Com informações da FAPDF