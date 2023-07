Férias escolares: cuidados para evitar acidentes dentro e fora de casa

Uso de smartphones, brincadeiras em piscinas e passeios de bicicleta devem ser monitorados por adultos

As férias escolares chegaram e a criançada passa mais tempo em casa neste período. Com a distância das salas de aula, aumentam os riscos de acidentes tanto dentro quanto fora da residência. A recomendação do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) é que as crianças não fiquem sem supervisão e, em caso de acidentes, a corporação seja acionada pelo telefone 193.

Durante o recesso escolar, aumenta o uso de eletroeletrônicos, como smartphones e videogames. Por mais simples que seja, o manuseio destes equipamentos requer atenção. O recomendado pelos especialistas é que os aparelhos não sejam utilizados enquanto são carregados.

“Esse processo de carregamento tem que ser feito em uma área supervisionada por adulto e deve ser feito por equipamentos próprios do aparelho. Não é seguro fazer adaptação de carregadores de diferentes marcas, isso gera risco de descarga elétrica ou de um princípio de incêndio”, afirmou o tenente Dayan, do CBMDF.

A gerente de Segurança e Saúde da Neoenergia Brasília, Rosy Menezes, reforça a importância de uma criança ser supervisionada por um responsável. “Elas devem ser orientadas a solicitarem ajuda de um adulto quando quiserem retirar algum equipamento da tomada ou recarregá-lo, por exemplo”, defendeu. “É indispensável que uma revisão das instalações elétricas internas das residências, assim como dos fios dos equipamentos eletroeletrônicos, seja efetuada por um profissional qualificado.”

Em caso de acidentes com energia elétrica dentro de casa, o responsável deve desligar o disjuntor elétrico ou a chave geral e providenciar socorro no telefone 193. As ocorrências com a rede de distribuição de energia devem ser comunicadas imediatamente à Neoenergia por meio do telefone 116.

Além disso, recomenda-se um cuidado redobrado com o uso de velas, para fins religiosos ou para iluminar o ambiente em caso de queda de energia. A sugestão é que sejam adquiridas lâmpadas de energia portáteis, consideradas mais seguras e eficientes para a finalidade.

Já para a utilização das piscinas, que são bastante atrativas para a criançada, sobretudo em dias quentes, são necessárias medidas de segurança para evitar qualquer acidente envolvendo afogamentos.

“As piscinas precisam ter tela de proteção, para evitar quedas, e cercamento com, no mínimo, 92 cm de altura. O guarda-corpo deve ser instalado no perímetro da piscina para evitar o acesso indevido de pessoas”, defendeu.

Ambientes externos

Para aumentar o entretenimento da criançada de férias, as brincadeiras de rua também tendem a aumentar neste período. E, assim como dentro de casa, são necessários cuidados em vias públicas.

As ocorrências envolvendo pipas tendem a aumentar neste período. De acordo com o tenente Dayan, do CBMDF, a recomendação é que as crianças não soltem pipa nas cidades.

“Primeiro que não pode, em hipótese alguma, utilizar cerol em pipa. Em outros casos, a linha da pipa, se entrar em contato com a rede elétrica, pode causar uma descarga elétrica. Hoje, praticamente não existe espaço isolado nos grandes centros urbanos. Então, é um perigo essa prática porque pode ocasionar acidentes”, explicou.

Os passeios de bicicleta são excelentes alternativas de esporte para se praticar ao ar livre. A recomendação é que os pais e responsáveis ensinem noções básicas de trânsito para as crianças a fim de evitar acidentes.

“Às vezes estão andando de bicicleta e não têm noção de como se dá o fluxo de veículos e isso pode acabar ocasionando acidentes, como atropelamentos. As crianças andam na contramão, adentram nas pistas, então, é preciso desenvolver essa conscientização entre os pequenos sobre as regras básicas de trânsito.”

Outras duas dicas para não ter intercorrências durante o recesso escolar é não subir em árvores e evitar frequentar riachos ou rios desacompanhados por um adulto.

Com informações da Agência Brasília