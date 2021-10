Feriado prolongado promete movimentação superior ao último feriado de 7 de setembro

No Aeroporto Internacional de Brasília, feriado prolongado de 12 de outubro, conta com 10 voos extras. Destinos próximos também são mais procurados

Tereza Neuberger

[email protected]

O dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é celebrado no dia 12 de outubro, juntamente com o dia das crianças. Esse ano a data cairá na próxima terça-feira, o que significa feriado prolongado para muitos brasileiros.



Servidores públicos do Executivo Federal terão ponto facultativo na próxima segunda-feira (11). A informação foi publicada nesta quinta-feira (7), através da portaria publicada no Diário Oficial da União (leia aqui).



Com o avanço da vacinação, e aumento relativo da população vacinada, é possível observar também a volta da confiança em viajar. Tanto nos aeroportos quanto nas estradas a expectativa é de um grande fluxo de pessoas, que devem aproveitar esse feriado para retomar aquela viagem adiada durante os períodos mais críticos da pandemia.



A movimentação do feriado se inicia já nesta sexta-feira (8). A Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, estima uma movimentação de cerca de 190 mil passageiros entre esta sexta-feira (8) e quarta-feira (13). São esperados 1.435 voos, sendo que 10 são extras para atender a demanda de passageiros. A expectativa é que a movimentação deste feriado seja 5% superior à do último feriado de 7 de setembro.



Os destinos nacionais mais procurados são as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Salvador. E há também quem busque destinos internacionais, Lisboa e Panamá também estão entre os destinos procurados que partem direto do terminal brasiliense.



A concessionária orienta aos passageiros que cheguem ao aeroporto com 2h de antecedência e lembra que vem mantendo todas as medidas sanitárias contra a covid-19. O aeroporto Internacional de Brasília conta com dispensers de álcool gel distribuídos em todos o aeroporto, e é constantemente higienizado, com produtos usados para desinfecção de UTI hospitalar. Corrimão, elevadores, balcões, raio-x, tudo é descontaminado. Ao respeitar o distanciamento e seguir todos os protocolos de proteção contra a covid-19, o passageiro viajará com mais segurança.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis- ABIH, a procura neste feriado tem sido em maior escala para destinos mais próximos e até mesmo pacotes em resorts de luxo, do que viajar para grandes capitais.



Para quem decidir viajar pela estrada, a Polícia Rodoviária Federal orienta aos condutores que respeitem as leis de trânsito, os limites de velocidade, utilizem o cinto de segurança, e que ao consumir bebida alcoólica, não dirija. Se houver criança no veículo, a orientação da PRF é de que seja utilizado o dispositivo adequado para transporte. “Assim podemos contribuir para fazer um trânsito mais seguro nesse feriado”, recomenda a policial Cintia Ferracioli, PRF/DF. A operação Nossa Senhora Aparecida 2021, iniciada nesta sexta-feira(8), reforçará o policiamento e as fiscalizações de trânsito nas rodovias que cortam o DF, e vai até às 23:59h do dia 12 de outubro.

Próximos feriados prolongados:

➔ 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

➔ 28 de outubro, Dia do Servidor Público – art. 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a ser comemorado no dia 1º de novembro (ponto facultativo);

➔ 2 de novembro, Finados (feriado nacional);

➔ 15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional);

➔ 24 de dezembro, véspera de Natal (ponto facultativo após as 14 horas);

➔ 25 de dezembro, Natal (feriado nacional);

➔ 31 de dezembro, véspera de Ano-Novo (ponto facultativo após as 14 horas).