Feriado no DF deve ser de seca e calor

O céu de poucas nuvens e os ventos de baixa intensidade, mas com algumas rajadas, se repetem na sexta (4) e no fim de semana

O clima nesta quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi, deve ser de calor e seca. Para quem vai aproveitar um feriado prolongado, o cenário deve ser repetir nos próximos dias.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta (3), a temperatura máxima será de 27ºC. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 90%. O céu terá poucas nuvens, e os ventos serão fracos.

A seca, o céu de poucas nuvens e os ventos de baixa intensidade, mas com algumas rajadas, se repetem na sexta (4) e no fim de semana. A temperatura varia entre 12ºC e 26ºC. A umidade relativa do ar pode chegar a 25% — a máxima é de 90%.