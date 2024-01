Feminicídio: suspeito se passou por cliente da vítima e conta com 11 passagens pela polícia

A lista de crimes associados a Wesly inclui porte ilegal de arma, ameaças, vias de fato e desacato

Wesly Denny da Silva Melo, de 29 anos, é o principal suspeito no caso de feminicídio envolvendo sua ex-esposa, Tainara Kellen Mesquita da Silva, de 26 anos, brutalmente assassinada com pelo menos seis tiros, na presença de sua filha de apenas 5 anos.

O homem, que possui um histórico criminal extenso com 11 passagens pela polícia, é registrado como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). A extensa lista de crimes associados a Wesly inclui porte ilegal de arma, ameaças, vias de fato e desacato, destacando-se também duas ocorrências de violência doméstica contra outras mulheres.

O nome do suspeito foi identificado em uma lista de inscrição de uma competição realizada por um clube de tiro em Brasília, em julho de 2023.

Atualmente, o suspeito, que trabalha como motorista de aplicativo no Distrito Federal, está foragido. O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (10), na Quadra 29 do Setor Leste do Gama.