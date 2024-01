Feminicídio: saiba quem é o acusado de esfaquear companheira no Recanto das Emas

O crime ocorreu na presença do filho do casal, uma criança de 3 anos

João Victor Rodrigues e Luís Nova

[email protected]

Francisco Farias da Silva, de 46 anos, acusado de assassinar sua companheira Antônia Maria da Silva Carvalho, de 39 anos, possui um histórico criminal marcado por três ocorrências registradas na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Entre essas passagens, destaca-se um caso de violência doméstica sob a Lei Maria da Penha em 2012, envolvendo outra parceira.

De acordo com o delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Fernando Fernandes, o suspeito enfrentou acusações de agressão física em 2002 e tentativa de homicídio em 2005. O crime mais recente, que resultou na morte de Antônia Maria, ocorreu na presença do filho do casal, uma criança de 3 anos, e foi praticado com duas facadas, sendo pelo menos uma delas desferida na região do peito, próxima ao pescoço, conforme relatado pelo investigador.

Francisco estava cumprindo prisão domiciliar, condição adquirida em 2019. O casal compartilhava a mesma residência há menos de um ano, e a vítima não possuía medida protetiva de urgência.

Após o crime, o autor do crime tentou contra a própria vida. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encaminhou Francisco Farias ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), onde ele está sob custódia policial e passando por cirurgia.