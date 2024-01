Feminicídio: mulher morre após ser baleada por ex na frente da filha de 5 anos no Gama

O principal suspeito, ex-marido da vítima, tem 11 passagens pela polícia e é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC)

Nesta quarta-feira (10), uma mulher foi vítima de feminicídio na frente de sua filha de apenas 5 anos. O crime ocorreu em plena luz do dia, na rua da Quadra 29 do Setor Leste do Gama. A suspeita recai sobre o ex-marido da vítima, Wesly Denny da Silva Melo, de 29 anos, que está atualmente foragido.

Tainara Kellen Mesquita da Silva, de 26 anos, trabalhava em um salão de beleza próximo de sua residência. O suspeito entrou em contato através do WhatsApp, se passando por cliente. Ao sair do estabelecimento, Tainara foi surpreendida por Wesly, que sacou uma pistola e disparou pelo menos 16 tiros, resultando em seis atingindo fatalmente a mulher.

Equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram acionadas, mas ao chegarem ao local, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) já havia confirmado o óbito de Tainara. A brutalidade do crime chocou a comunidade local.

Esta ocorrência, marcada como o primeiro feminicídio do Distrito Federal em 2024, será investigada pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama).