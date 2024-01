Feminicídio: Celina cobra penas mais duras para assassinos de mulheres

Em agenda para a apresentação dos novos contratados do Jovem Candango governadora lamentou a suspeita de mais um crime de gênero no DF

Durante agenda nesta segunda-feira (15), a governadora em exercício Celina Leão (PP) cobrou penas mais duras para homens que cometem feminicídio. A fala da chefe do Executivo aparece após a suspeita do segundo crime de gênero de 2024 no Distrito Federal.

Diana Faria Lima foi morta dentro de casa, na Ceilândia, e o principal suspeito do assassinato é o companheiro da vítima, Kelsen Oliveira de Macedo.

“Não tem uma semana que o Governo do Distrito Federal não passe sem realizar uma ação no combate ao feminicídio. Mas nós precisamos de um trabalho de todos, o Judiciário precisa ser mais firme nas punições. O GDF não tem capacidade jurídica para prender ninguém, nós podemos trabalhar na prevenção e na detenção no primeiro momento”, salientou Celina.

Segundo Celina, o Governo do DF (GDF) trabalha diariamente em ações de prevenção contra casos de agressões contra mulheres, mas que também precisa da ajuda dos brasilienses.

2ª feminicídio de 2024

O corpo de Diana foi encontrado no banheiro de casa com sinais de estrangulamento, além de lesões no rosto. Após o crime, seu companheiro, Kelsen, fugiu do local e permanece foragido.