Feirão do Imóvel de Natal oferece condições especiais

Em ação conjunta, BRB e Ademi-DF atuam para garantir, durante todo este mês, boas oportunidades aos interessados

Quem pretende adquirir imóvel ainda este ano pode encontrar boas oportunidades que o BRB e a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF) oferecem ao público durante todo este mês, no Feirão do Imóvel de Natal. Até o dia 31, o BRB tem condições especiais de financiamento, com taxa de juros a partir de 8,15% a.a + TR.

Essas condições serão exclusivas para imóveis novos e empreendimentos na planta oferecidos por empresas associadas à Ademi-DF. Além do financiamento pela TR, o BRB trabalhará com outras duas linhas: IPCA e poupança. Nesses casos, serão praticadas taxas de juros a partir de 3,85% a.a. + IPCA ou a partir de 2,90% ao ano + poupança. Os interessados podem acessar o Feirão pelos sites da Ademi-DF e do BRB e fazer uma simulação.

Além de taxas diferenciadas, os clientes terão acesso a uma série de benefícios, como prazo de pagamento em até 420 meses para imóveis residenciais e de 180 meses para comerciais. Também fazem parte das condições especiais a possibilidade de financiamento de custas cartorárias/ITBI e a carência de até seis meses para pagamento da primeira prestação.

“Desde 2019, trabalhamos para assumir o protagonismo na concessão de crédito imobiliário no Distrito Federal”, relata o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. “Revisamos processos, melhoramos as condições e procuramos garantir a melhor experiência aos nossos clientes. A parceria com a Ademi e todo o setor da construção civil tem sido fundamental.”

O presidente da Ademi-DF, Eduardo Aroeira Almeida, reforça: “Essa é uma oportunidade imperdível de comprar a casa própria, trocar de imóvel ou mesmo fazer um novo investimento. As condições trazem o sonho da compra do imóvel para o bolso do comprador. É um bom momento para tomar a decisão e apostar em um bem que, além de garantir qualidade de vida e segurança, é um excelente investimento”.

O BRB é líder na concessão de crédito imobiliário no DF com 44% de market share. No Brasil, ocupa a sexta posição no ranking de concessão de financiamento imobiliário. A Ademi-DF representa as maiores incorporadoras e construtoras do Distrito Federal, empresas que atuam dentro da legalidade e com os mais elevados padrões de qualidade construtiva.

