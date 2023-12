Feira dos Importados de Taguatinga terá novo zoneamento

A intenção é tornar a feira mais organizada e atender melhor as necessidades de quem trabalha e visita o local.

A Feira dos Importados de Taguatinga passou por uma mudança para deixá-la mais organizada. De acordo com a Ordem de Serviço nº 215, publicada em 23 de novembro, a feira está dividida em duas partes: a zona amarela e a zona verde. O novo zoneamento do local foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (11).

Na zona amarela, estão as lojas e serviços diversos, enquanto a zona verde será dedicada principalmente à alimentação, mas também poderá ter algumas lojas e serviços. É importante ressaltar que na zona amarela não será permitida a venda de comida.

A intenção é tornar a feira mais organizada e atender melhor as necessidades de quem trabalha e visita o local.

*Com informações da Agência Brasília