Feira do Produtor de Ceilândia vira ponto de vacinação

Tanto em crianças como em adultos, os imunizantes contra a covid-19 e contra a influenza podem ser administrados simultaneamente

Até sexta-feira (5), Ceilândia terá um novo ponto de vacinação contra a covid-19 e a influenza: a Feira do Produtor. O atendimento das equipes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal acontecerá das 9h às 17h.

A vacina contra a covid-19 está disponível para crianças a partir de 4 anos, adolescentes, adultos e idosos, seja a primeira dose, a segunda ou as de reforço (para aqueles que já podem receber essa). Todas as pessoas com pelo menos seis meses de idade podem receber o imunizante contra a influenza.

Os dois imunizantes podem ser administrados simultaneamente, tanto em crianças como em adultos. Além da Feira do Produtor, as vacinas podem ser encontradas em mais de 90 locais por todo o Distrito Federal. A lista completa está disponível no site da Secretaria de Saúde.