Fé marca celebração do aniversário de 51 anos do governador Ibaneis Rocha

Familiares, amigos e membros do governo local participaram de missa na Catedral Militar Rainha da Paz na manhã deste domingo (10)

O governador Ibaneis Rocha iniciou a celebração de seu aniversário de 51 anos em uma missa na Catedral Militar Rainha da Paz na manhã deste domingo (10). Familiares, amigos e membros do governo participaram do ato litúrgico, conduzido pelo Arcebispo Militar Dom Marcony.

A mãe de Ibaneis Rocha, Maria Mercedes; a esposa, Mayara Noronha Rocha; e os filhos Caio, João Pedro e Mateus estavam com o governador durante a celebração da fé.

“Gratidão, Ibaneis, por vir aqui manifestar a sua fé. Obrigado pela presença da sua família e aos demais presentes aqui na missa”, agradeceu o Arcebispo Militar Dom Marcony.

Após a missa, Ibaneis conversou com Dom Marcony e recebeu os parabéns de fiéis presentes à Catedral.

Filho do governador e de Maria Mercedes, Ibaneis Rocha Barros Junior nasceu no Hospital de Base do Distrito Federal em 10 de julho de 1971. Ele é o primeiro governador do DF nascido na capital.