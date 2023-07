“Fazemos o que a comunidade precisa”, diz Ibaneis na inauguração da duplicação da DF-001

Em seu discurso, Ibaneis disse que o Jardim Botânico estava totalmente abandonado, mas que isso mudou desde seu 1º mandato

Na manhã desta terça-feira (4), o governador Ibaneis Rocha participou da inauguração da duplicação da rodovia DF-001, no Jardim Botânico. O evento aconteceu no quilômetro 26, próximo ao Posto Militar da EPCT.

Em seu discurso, Ibaneis disse que o Jardim Botânico estava totalmente abandonado, e que desde o começo do seu primeiro mandato, em 2019, já foram inauguradas UBS, escolas e creches na região. “Temos dado atenção à mobilidade e à regularização dessa região, que está sendo transformada. Hoje entregamos a DF-001 para que a população trafegue em segurança”, afirmou ele.

Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília

Além disso, o governador prometeu também três viadutos para o Jardim Botânico: “Um que já está em execução, um que será lançado ainda neste ano e outro no início do ano que vem. Vamos fazer o que a comunidade precisa”. De acordo com ele, o trabalho do Governo do Distrito Federal é estar cada vez mais próximo da população.

O local fica próximo a uma das regiões com maior expansão habitacional, que é o Tororó, e era considerada uma área com grande índice de acidentes.

Quem também esteve presente no evento foi o administrador regional do Jardim Botânico, Aderivaldo Cardoso. “Quando cheguei aqui na região, o governador me pediu para embelezar a cidade. Isso ficou martelando na minha mente, começamos a pensar em meio-fio pintado, em mato cortado, em pavimentação e iniciamos esse trabalho, é o que estamos fazendo. O papel da administração é integrar a comunidade e comunicar o que está sendo feito. Aqui temos uma equipe feita para servir”, revelou.

Para completar, Ibaneis falou sobre o arcabouço fiscal. “Esperamos contar com o apoio do relator, do presidente da Câmara e de todas as lideranças, para que tenhamos a manutenção do texto do Senado. Temos questões de suma importância, e estamos todos unidos para ter uma cidade melhor”, finalizou.