Fase final de escavação de passagem subterrânea do Túnel de Taguatinga

Com 70% de andamento, as obras do Túnel de Taguatinga contam com cerca de 400 operários envolvidos na construção

A escavação invertida será concluída no chamado Túnel 2, a passagem subterrânea sul para carros no Túnel de Taguatinga. A previsão é de que o trabalho termine neste domingo (22). As escavadeiras e retroescavadeiras estão retirando a terra até atingir 170 metros, chegando, assim, ao perímetro da fase 3, onde foram confeccionadas as lajes de fundo.

Com a finalização da escavação invertida, o solo será regularizado e compactado, ganhará drenagem e será instalada a armação de laje de fundo. Antes da escavação, foram feitas 1.066 metros de lamelas (paredes de diafragmas) para suportar o túnel e a laje de cobertura. Todo o material da escavação invertida é reaproveitado em outras fases da obra, como a compactação do boulevard e da pista do BRT. Com 70% de andamento, as obras do Túnel de Taguatinga contam com cerca de 400 operários envolvidos na construção, sendo considerada a maior obra viária em execução no Brasil. O investimento é de R$ 275 milhões.