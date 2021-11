FAP-DF destina R$ 3,5 milhões para continuidade do Reciclotech

O projeto selecionado será realizado em conjunto com a Secti-DF e incluirá polos de economia circular

A Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do Distrito Federal (FAP-DF) lançou, na quarta-feira (17), edital de chamamento público para selecionar projeto inovador de logística reversa, recondicionamento e reciclagem de equipamentos eletrônicos. Voltado para Organizações da Sociedade Civil (OSCs), o chamamento busca atender a uma demanda da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF) para dar continuidade ao programa Reciclotech.

O chamamento conta com orçamento previsto de R$ 3,5 milhões. O projeto selecionado será realizado em conjunto com a Secti-DF e incluirá polos de economia circular (PECs) e formação de jovens e adultos em Tecnologia da Informação.

O Reciclotech é um programa pioneiro no Brasil e seu principal objetivo é a capacitação profissional de jovens e adultos por meio de cursos em informática básica, manutenção de computadores e robótica. A iniciativa também realiza o recondicionamento de eletrônicos oriundos do lixo eletrônico e a educação ambiental por meio de processo de reciclagem. Os bens recondicionados podem ser doados para entidades privadas sem fins lucrativos que realizem projetos de inclusão digital ou órgãos públicos de acordo com o interesse público.

Serviço

Edital de Chamamento Público Nº 10/2021 – ECONOMIA CIRCULAR E LOGÍSTICA REVERSA – RECICLOTECH

Público-alvo: Organizações da Sociedade Civil (OSCs)

Período de submissão de propostas: 12/11/2021 a 11/122021

Acesso à íntegra do edital: https://www.fap.df.gov.br/editais-fapdf-2021/

Mais informações sobre o Reciclotech: https://secti.df.gov.br/reciclotech-3/