Famílias recebem ações de eficiência energética

Projetos Energia mais Eficiente e Aulas com Energia da Neoenergia Brasília contribuem na redução da conta de energia elétrica

A região administrativa de São Sebastião recebe o projeto Energia Mais Eficiente. Até o próximo sábado (18), a ação tem o objetivo de combater o desperdício e promover o uso eficiente e racional de energia elétrica, uma iniciativa da Neoenergia Brasília.

Unidades móveis da concessionária irão percorrer a comunidade, promover a troca de lâmpadas ineficientes por lâmpadas LED, além de orientar a população sobre como utilizar racionalmente os equipamentos elétricos e economizar energia. A ação é voltada aos clientes residenciais, que podem trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, 40% mais econômicas.

Para receber o kit de lâmpadas novas, os clientes residenciais, ou rurais-residenciais, devem residir na comunidade ou estarem cadastrados na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica), não possuir débitos com a concessionária, levar a conta de energia junto com a documentação de identificação do titular e até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes usadas (potência igual ou superior a 15W).

Um ponto fixo de troca também foi montado no estacionamento da Administração Regional, na Quadra 101 de São Sebastião. Esse local também recebe o projeto Aulas com Energia, com a presença da Unidade Móvel Educativa (UME) da Neoenergia Brasília. Em um ambiente cheio de curiosidades e tecnologia, a Unidade Móvel Educativa é equipada com geração fotovoltaica, geração eólica e experimentos interativos, tudo isso com a finalidade de apresentar os conceitos de eficiência energética e preservação ambiental de uma forma dinâmica, prática e impactante para os visitantes.

O caminhão possui, no seu interior, uma série de equipamentos interativos como realidade aumentada, projeção mapeada e jogos. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer ainda, por meio de um expositor, os sistemas que compõe a geração fotovoltaica e eólica. Ao lado do caminhão da UME, uma tenda flexível disponibilizará experimentos e jogos interativos para interação dos visitantes, que, ao final da visita, receberão cartilhas com dicas de Eficiência Energética para economizar energia elétrica na sua residência.

A Neoenergia Brasília acredita na educação como principal vetor para a formação de hábitos relacionados ao uso eficiente e seguro de energia elétrica, assim como para o desenvolvimento de uma consciência cidadã que pensa na preservação ambiental e na economia familiar.

“A atuação da Neoenergia Brasília, por meio dos programas de Eficiência Energética, busca a utilização racional da energia elétrica e de equipamentos mais eficientes, contribuindo para a preservação dos recursos naturais. Além disso, a atuação proporciona também ganhos sociais, uma vez que os clientes de menor poder aquisitivo, ao receberem equipamentos mais eficiente, têm a oportunidade de reduzir o consumo de energia em suas residências, ajudando a reduzir o orçamento doméstico”, afirma João Paulo Rodrigues, Diretor de Relações Institucionais da Neoenergia.

Para evitar a propagação do Coronavírus é obrigatório o uso de máscaras e manter o distanciamento de dois metros entre as pessoas.

Essas iniciativas fazem parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Brasília, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As ações são viabilizadas em parceria com as regiões administrativas e entidades locais, e são voltadas aos clientes residenciais baixa renda.