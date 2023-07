Famílias do DF estão convocadas para se vacinar neste sábado (e é pra levar os pets!)

Serão 19 locais de vacinação para humanos e 39 para cães e gatos

Sábado (15) é dia de se vacinar no Distrito Federal. Bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos estão convocados a colocarem em dia o cartão de vacinação: haverá 19 locais de atendimento, sendo possível tomar imunizantes contra a covid-19, gripe e outras doenças, como febre amarela e tétano, conforme a faixa etária. A orientação é levar um documento de identidade e, se possível, o cartão de vacinação.

Entre os locais de atendimento estão o Shopping Conjunto Nacional, a Escola Classe 7 de Planaltina e os supermercados Tatico de Samambaia Sul e Fort Atacadista do Sol Nascente. Também haverá vacinação em unidades básicas de saúde e no CEU das Artes, em Ceilândia. A lista completa dos locais de vacinação está disponível no site da Secretaria de Saúde.

‌A iniciativa da Secretaria de Saúde tem como objetivo ampliar as coberturas vacinais e reforçar as campanhas contra a covid-19 e a gripe. Durante a semana, são mais de 130 locais de atendimento, além de ações extramuros em escolas, órgãos públicos e outros locais de ampla concentração. Somente contra a gripe, já foram mais de 500 mil doses aplicadas em 2023.

Cães e gatos

No sábado (15), também prossegue a campanha de vacinação antirrábica de 2023. Serão 39 locais de atendimento, exclusivos para cães e gatos. A orientação é levar todos os animais com pelo menos três meses de vida, inclusive fêmeas prenhas. Coleiras, focinheiras e caixas de transporte são recomendadas para garantir a segurança e tranquilidade durante a vacinação.

A campanha antirrábica já totalizou mais de 77 mil doses aplicadas em 2023 e segue até setembro, contemplando mais Regiões Administrativas aos sábados. Também é possível levar os animais para vacinação de segunda a sexta-feira nos núcleos regionais de vigilância ambiental. A lista dos endereços e horários de funcionamento está disponível no site da Secretaria de Saúde.