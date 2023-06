Família procura jovem de 23 anos desaparecido no Guará II

Handryus Cainan saiu sem avisar às 16 horas desta terça-feira e não voltou mais. Ele não levava documentos de identidade, dinheiro ou celular

Handryus Cainan Nogueira Costa, de 23 anos, desapareceu nessa segunda-feira (26), por volta das 16 horas, no Guará II. Segundo a família, ele estava com o irmão mais novo no centro automotivo de seu padrasto, quando saiu e não voltou mais.

O desaparecimento só foi notado horas depois quando o padrasto, Jair Cipriano da Silva, chegou na loja e puxou as imagens da câmera de segurança. O garoto vestia camiseta e calça preta, e saiu sem documentos de identidade, dinheiro ou celular.

Handryus foi visto por último no Setor Residencial Indústria e Abastecimento (SRIA) Ae 2A, conjunto I Lote 05 LOJA 03 – Guará II.

O jovem mora em Valparaíso com sua mãe, Gardene Glaucy Nogueira, mas estava passando uma semana com seu padrasto no Guará para ajudar na loja.

Segundo a mãe, Handryus teve uma crise de depressão em 2020, mas havia parado de tomar remédio controlado em 2022 e já estava voltando a socializar novamente.

De acordo com familiares, ele estava muito triste ultimamente e apresentando alguns lapsos de memória. Para o padrasto de Handryus, não é caso de sequestro, mas sim uma crise devido à saúde mental abalada do jovem.

O boletim de ocorrência foi registrado no mesmo dia, na Delegacia de Polícia do Guará. A polícia e a família já realizaram buscas pela cidade, mas não há pistas ou notícias do garoto. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está apurando o caso.