Família pede ajuda para encontrar jovem desaparecido

Nathália Maciel

[email protected]

O jovem brasiliense Kaio Nery, de 27 anos, está desaparecido desde a última terça-feira (10), e até então não foi encontrado. Kaio saiu de casa por volta das 16h, em Vicente Pires, sem avisar ninguém, e foi a pé até uma estação de metrô do Guará, onde seguiu viagem em um trem sentido Rodoviária do Plano Piloto.

A família tem preocupação em relação à saúde mental do jovem. De acordo com Ada Suene Pareira, mãe do rapaz, Kaio tem passado por um ‘momento de surto’ em decorrência de um diagnostico de depressão.

Nesta quarta-feira (11), a família tem tentado traçar cada passo de Kaio e faz um apelo para que o jovem seja encontrado. Qualquer informação em relação ao desaparecimento pode ser comunicada diretamente à Policia Civil do Distrito Federal pelo 190 ou para a mãe do rapaz.

Contato da mãe do jovem: (61) 9264-6946