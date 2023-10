Família de brasiliense morto em Londres, pede ajuda para repatriar corpo

Cristopher de Carvalho, de 26 anos, morreu depois de ser atingido por carro de polícia que furou sinal vermelho

Cristopher de Carvalho Guedes, de 26 anos, morreu em Londres, na última quinta-feira (12), depois de ser atingido por um carro de polícia que furou um sinal vermelho. O jovem se mudou para a Inglaterra há um mês, juntamente com a esposa. O homem fazia serviços de entregador com sua moto, mas procurava um outro emprego.

Os parentes de Christopher, residentes no Gama, estão enfrentando um doloroso desafio para trazer o corpo do jovem de volta ao Distrito Federal, uma vez que o custo do transporte de Londres para Brasília chega a quase R$ 100 mil.

A família buscou apoio junto ao Itamaraty, mas, até o momento, não obteve resposta das autoridades brasileiras. No entanto, contam com o auxílio de um advogado em Londres, que está acompanhando o caso com o intuito de liberar o corpo e, possivelmente, buscar responsabilização dos policiais envolvidos no trágico acidente.

Diante das despesas consideráveis envolvidas na repatriação, amigos e parentes de Christopher estão mobilizando esforços para arrecadar fundos. Uma “vaquinha” está sendo promovida para ajudar a custear o transporte do corpo e possibilitar que o jovem seja velado e sepultado no DF.