Falso médico que roubava pacientes em hospitais é preso pela PCDF

As investigações começaram quando o falso médico furtou pertences de uma vítima no Hospital Militar de Brasília, na Asa Norte

Um homem foi preso ao se passar por médico para furtar objetos de pacientes e funcionários em hospitais do DF. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) chegou até o suspeito na quinta-feira (10), por meio do trabalho investigativo da equipe da 2ª DP (Asa Norte). A prisão do envolvido ocorreu após requerimento de medida cautelar ao Poder Judiciário e cumprimento a mandado de prisão preventiva.

As investigações começaram quando o falso médico furtou pertences de uma vítima no Hospital Militar de Brasília, na Asa Norte. O suspeito tentou fazer compras em supermercados com o cartão bancário da paciente.

“Até o momento, foram constatados, ao menos, nove furtos praticados nos hospitais regionais de Sobradinho e Ceilândia; e também nos hospitais Planalto, das Forças Armadas, Militar e de Base de Brasília”, conta o delegado-chefe da 2ª DP, João Guilherme Carvalho.

De acordo com as investigações, o golpista, vestindo um jaleco, se apresentava como médico e aproveitava para entrar em áreas restritas do hospital, onde subtraía os pertences sem despertar suspeitas

O detido já possuía condenação criminal definitiva e estava em regime de pena domiciliar, além de responder a 28 indiciamentos por diversos crimes. Na sua maioria, furto qualificado e estelionato.

Caso o falso médico seja condenado, poderá ficar até oito anos preso em regime de reclusão.