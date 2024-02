Falsa flanelinha: jovem de 21 anos é presa suspeita de arrombar carros no Eixo Monumental

A suspeita foi encontrada sob efeito de drogas, ela foi conduzida à 5ª DP, onde foi autuada por tentativa de furto

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a prisão em flagrante de uma falsa flanelinha, nesta quinta-feira (22), após ela tentar arrombar veículos estacionados no estacionamento público do Brasil 21, situado no Eixo Monumental, em Brasília.

O incidente ocorreu por volta das 8h30, quando os policiais receberam a informação de que a autora, disfarçada como lavadora e cuidadora de carros, estava tentando arrombar os veículos estacionados no local.

Após uma rápida investigação, os policiais localizaram a mulher e confirmaram as denúncias recebidas. Além disso, constataram que ela havia causado danos a um dos veículos estacionados ao tentar forçar sua entrada.

Identificada como Joyce, uma mulher de 21 anos em situação de rua e sob efeito de drogas, foi conduzida à 5ª DP, onde foi autuada por tentativa de furto. As penalidades para esse crime podem resultar em uma pena combinada que ultrapassa cinco anos de prisão.