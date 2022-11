FAC Multicultural I divulga nova etapa de resultados

Com preliminar de admissibilidade, projetos seguem paraúltima fase de aprovação



A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) divulgou nesta quarta-feira (16/11), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o resultado preliminar de admissibilidade dos projetos classificados no primeiro bloco de editais do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) de 2022, por meio do edital FAC Brasília Multicultural I. Foram avaliados somente os projetos que, após a fase de mérito cultural, obtiveram classificação que os colocam em condição de contemplação, considerando os critérios de distribuição e remanejamento dos recursos.

Confira o resultado preliminar de admissibilidade.

Os proponentes poderão, a partir do primeiro dia útil posterior à publicação, apresentar recurso contra a decisão que inadmitiu o projeto ou apresentar documentos ou informações que tenham como objetivo suprir as ausências apontadas, completar ou corrigir as informações apresentadas, conforme possibilidade prevista no edital. Os recursos devem ser enviados por meio de preenchimento de formulário online, disponibilizado no site do FAC, e poderão ser enviados até às 23:59h do dia 26 de novembro. Não serão considerados recursos genéricos e sem fundamentação. As fichas de análise de admissibilidade dos projetos também estarão disponíveis no site do FAC.