Fábio Felix lamenta fechamento do Calaf e cita abandono ao setor de eventos

O fechamento do Bar Outro Calaf, que funcionou por 32 anos como um ponto cultural da cidade, deixou Brasília inteira triste nesta terça-feira, 15. Quem também lamentou a notícia foi o deputado Fábio Felix (PSOL). ““Esse fechamento é simbólico do que vem ocorrendo no setor cultural e de eventos aqui no DF”, afirmou.

O parlamentar seguiu dizendo que esse simbolismo se dá pois o setor de eventos está ‘completamente’ abandonado.

“Esse fechamento é simbólico do que vem ocorrendo no setor cultural e de eventos aqui no DF. O segmento foi completamente abandonado pelo governo durante a pandemia. Poderíamos ter o BRB financiando o setor para evitar um fechamento em cadeia dos nossos espaços culturais”, disse.

O distrital também questionou as medidas sanitárias impostas ao setor de entretenimento, enquanto outros setores permanecem funcionando.

“Como o governo fecha os eventos e mantém igrejas lotadas? A verdade é que setores que têm lobby conseguem permanecer abertos e os demais são prejudicados”, criticou.