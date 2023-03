Exposição na Torre de TV revela outro olhar sobre Brasília

A mostra ‘Bento Viana a Céu Aberto – Brasília, Outro Planeta’ abre hoje (18) com programação musical e segue em cartaz até 16 de abril

Quem visitar a Feira de Artesanato da Torre de TV, no Eixo Monumental, entre 18 de março e de 16 de abril poderá apreciar os 28 totens com registros fotográficos da capital federal vista de cima. As imagens compõem Bento Viana a Céu Aberto – Brasília, Outro Planeta, mostra com imagens feitas nos últimos anos pelo fotógrafo que dá nome à exposição. A programação tem fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).

Registrar Brasília de uma perspectiva elevada – seja em voos de helicóptero, seja em cliques de drone – foi uma forma que o artista encontrou de apresentar um novo olhar sobre o quadradinho. “Todo fotógrafo busca um ângulo que ninguém nunca viu. Essa mostra procura um olhar diferente da cidade, um olhar muito de um extraterrestre chegando na cidade. Faço uma narrativa de Brasília como se fosse um outro planeta”, revela.

Nos cliques de Viana, é possível ver pontos turísticos emblemáticos da cidade de ângulos inéditos, como os desenhos geométricos dos jardins de Burle Marx da Praça dos Cristais, as sombras dos Candangos na Praça dos Três Poderes e o caminho de flores de ipês por entre as tesourinhas.

Os desenhos geométricos dos jardins de Burle Marx da Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano | Fotos: Bento Viana/Divulgação

Alguns registros são tão diferentes que o espectador pode demorar a se localizar. “Tem uma coisa muito legal nessa exposição que são as legendas. Elas mexem com a imaginação. Porque não há onde é a foto, mas uma pista e reflexões do que a gente vive e do espaço que vivemos”, conta. Além disso, a mostra conta com um texto de abertura feito pela esposa do artista, Ana Viana.

A exposição é totalmente gratuita e ao ar livre. Um conceito que Bento Viana gosta bastante. Em seu currículo, ele tem mais de 50 apresentações neste formato, a exemplo de mostras feitas na Praça do Buriti e na Praça dos Três Poderes. “Gosto muito de expor ao ar livre. Acho muito democrático. É uma forma de a arte ser para todos”, classifica.

O caminho de flores de ipês em uma das tesourinhas do Plano Piloto

A exposição será disposta em totens sustentáveis, que contam com um sistema de iluminação durante a noite por baterias carregadas por energia solar.

“O projeto prevê uma proposta diferenciada de ocupação cultural da cidade, de forma sustentável, tecnológica e artística. Aqui, a arte é uma ferramenta para ressignificar o espaço público e ativar a reflexão sobre a cidade, seus traços, sua história e personagens do campo artístico”, destaca o presidente da Associação Amigos do Futuro, Fernando Borges, responsável pelo evento.

Programação de abertura

No fim de semana do lançamento da mostra, apresentações musicais compõem a programação do evento na Torre de TV. No sábado, se apresentam o grupo Os Criollos, às 11h, e a bateria do Grêmio Recreativo Carnavalesco Unidos de Vicente Pires (Gruvipi). Já no domingo é a vez de Valerinho Xavier abrir os trabalhos às 11h e, às 12h, tem show de Luciano Ibiapina.

Serviço

Exposição Bento Viana a Céu Aberto – Brasília, Outro Planeta

– De 18 de março a 16 de abril

– Na Feira de Artesanato da Torre de TV

– Entrada franca

– Classificação indicativa livre

