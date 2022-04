Exposição de croquis de Oscar Niemeyer vai até 22 de maio

O arquiteto doou para o desenhista Gervásio Cardoso, um série de desenhos originais e reproduções de projetos sobre a construção de Brasília

Com curadoria de Felipe Ramón Rodrigues, a mostra exibe 14 desenhos a lápis sobre papel manteiga (originais e reprodução) que fazem parte de estudos realizados por Niemeyer para a Praça dos Três Poderes. A exposição “O Mestre e o Aprendiz: Oscar Niemeyer e Gervásio Cardoso” que foi doada em vida pelo arquiteto para o jovem desenhista Gervásio Cardoso em sua juventude, fica disponível até o dia 22 de maio no Espaço Oscar Niemeyer.

Gervásio Cardoso que seguiu os passos do mestre e se tornou arquiteto se emociona com a exposição sobre sua conexão com Niemeyer. “O evento enfocará em especial minha atuação como pioneiro e colaborador de Niemeyer, mas também divulgará uma série de desenhos de minha autoria sobre a obra dele em Brasília. É minha homenagem ao grande mestre”.

A amizade entre dois que trabalharam juntos por dez anos na Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), que estava responsável pela obra, também faz parte da exposição em quadros artísticos do mineiro Gervásio Cardoso de Oliveira Filho sobre o trabalho que fez ao lado de Niemeyer. Documentos diversos, fotos e vídeos gravados pelo Arquivo Público do Distrito Federal.

Gervásio com croqui de Niemeyer|Foto|Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF

“A mostra traz novos elementos do trabalho de Oscar Niemeyer ainda na fase de idealização da capital federal. A partir das memórias de Gervásio Cardoso, podemos ter uma perspectiva mais próxima tanto do processo criativo de Niemeyer quanto de sua relação com aqueles que o ajudaram a construir Brasília”, acrescenta o subsecretário do Patrimônio Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), Aquiles Brayner.

O curador da mostra, Felipe Ramón Rodríguez, destaca. “Na mostra, a arquitetura é um meio para contar uma história muito importante: a da relação entre mestre e aprendiz. No caso de Oscar e Gervásio, essa história muitas vezes se confunde com a da construção da nova capital”.

Serviço

“O Mestre e o Aprendiz: Oscar Niemeyer e Gervásio Cardoso”

Local: Espaço Oscar Niemeyer, Setor de Administração Federal, Praça dos Três Poderes, Bloco J

Período: de 22 de abril a 22 de maio

Quando: terça a sexta das 9h às 18h e sábados e domingos das 9 às 17h

Telefone: (61) 3443-6528.

Para visitação é necessário o uso de máscaras

Com informações da Agência Brasília