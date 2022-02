Exposição “Arerê são canções para voltar” reúne artistas do DF

A mostra faz parte da ocupação de longa duração da casa de cultura A Pilastra no Espaço deCurators, na 412 norte

“Arerê é canção episteme da origem e a circularidade de buscar o retorno, o presente e o futuro. Arerê é onomatopéico de si. Substantivo quimbundo(irerê), é ave de asas negras e pés plúmbeos. As canções cantam parecenças, ressurgimento, e narrativas dessemelhantes derivado das diásporas originárias daqui e de lá.” Pietra sousa, curadora

A exposição Arerê são canções para voltar reúne os artistas Romulo Barros, Douglas Ferreiro e Dalton Paula, sob a curadoria de Pietra Sousa. A mostra faz parte da ocupação de longa duração da casa de cultura A Pilastra no Espaço deCurators, na 412 norte, e inaugura as ações do Programa de investigação, desenvolvimento e curadoria de artistas negros da Ride – DF, proposto pela casa de cultura guaraense. Esse programa tem como objetivo incentivar e apoiar aristas negros do DF, juntando diferentes trajetórias, histórias e formações na intenção de nos fazermos rede de apoio e afeto.

Convidamos Pietra Sousa, artista, musicista, escritora e moradora da Ceilândia, a pensar nas intersecções entre os trabalhos dos três artistas e sua própria pesquisa:

Douglas Ferreiro, piauiense, natural de Teresina e morador da asa norte que carrega nas suas pinturas narrativas factuais ou fictícias que partem de suas próprias vivências, figurações possíveis sobre as experiências de pessoas pretas através de um olhar que mira a infância, o envelhecer e a memória;

Rômulo Barros nasceu e cresceu no interior de Minas Gerais, um meio social onde os padrões de comportamento culminam na repetição das histórias locais. Vem para Brasília cursar Artes Visuais na UnB, e agora questionando sempre a própria identidade, procura externar a sua própria perspectiva, abordando a individualidade e unicidade de um ser que busca, em si e em sua ancestralidade, uma relação de afeto, vínculo, fluxo e refluxo;

Dalton Paula nasceu em Brasília mas hoje vivem Goiânia-Go, seus trabalhos apresentam um processo de recriação e de reconstrução de identidades históricas e culturais, por meio do compartilhamento de uma memória comum e da divulgação de conhecimentos legados pelos povos escravizados.

Assim nasce Arerê são canções para voltar, exposição que cultiva e cutuca caminhos passíveis de mudanças diante do tempo. Com olhares, histórias e contações sensíveis, o toque é intrínseco às suas aparições e produções.

Serviço:

Abertura : 15 de fevereiro – 19h

Visitação: sábados das 10h às 18h

Endereço: SQN 412 bloco C loja 12, Asa Norte – Brasília-DF