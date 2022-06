Explosão em restaurante no Guará 1 deixa feridos

O uso de álcool em recipientes para deixar a comida quente acabou causando uma explosão em restaurante, e duas pessoas ficaram feridas

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado na noite de sexta-feira (10) para atender ocorrência em um restaurante no Guará 1. Um manejo com álcool resultou em uma explosão, e as chamas atingiram funcionária e uma cliente do estabelecimento.

As vítimas foram transportadas para o HRAN com queimaduras de 1º e 2º graus, e foram necessárias três viaturas e 12 militares para atender a ocorrência.

Segundo relatos dos funcionários do estabelecimento comercial, a senhora A. C. F. S., de 33 anos, funcionária do local, despejou álcool nos recipientes (rechaud), que servem para manter os alimentos quentes na linha de servir. Mas houve uma forte ignição dos gases, provocando uma grande chama, que envolveu e atingiu uma mesa que estava a dois metros de distância, causando queimaduras na senhora E. C. O. N., de 51 anos, cliente do estabelecimento. Um dos funcionários conseguiu apagar o fogo utilizando um extintor.

Foto: Divulgação/CBMDF

A funcionária que foi atingida pelas chamas recebeu atendimento dos socorristas e foi levada ao hospital com queimaduras de 1º e 2º graus no membro inferior esquerdo, na face e no tórax, mas estava consciente, orientada e estável. Já a cliente atingida teve queimaduras de 1º e 2º graus nos lembros superiores, face, orelhas e tórax, mas também estava consciente, orientada e estável.

Devido ao uso do agente extintor pó químico, que contaminou a comida disponível, o restaurante precisou ser fechado para manutenção.

Com informações do CBMDF