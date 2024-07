Distrito Federal adota medida de combate à doença ferrugem-asiática na soja

Desta segunda-feira (1º) a 30 de setembro, o DF institui o vazio sanitário da soja. A medida é essencial para o controle da ferrugem-asiática, uma das doenças mais devastadoras para a cultura da soja. Essa iniciativa visa eliminar todas as plantas de soja durante esse período, interrompendo o ciclo de vida do fungo Phakopsora pachyrhizi, causador da doença.

A ferrugem-asiática da soja é conhecida pela alta capacidade de reprodução e disseminação, podendo causar perdas de até 75% na produção. O fungo necessita de plantas vivas para sobreviver e se espalhar. Ao retirar as plantas do campo durante o vazio sanitário, há o impedimento para que o fungo encontre um hospedeiro, o que reduz drasticamente a presença dele no ambiente.

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri) desempenha um papel importante na implementação e fiscalização do vazio sanitário. Durante o período em que essa técnica é aplicada, equipes da pasta fazem inspeções rigorosas nas propriedades para assegurar que as normas estão sendo cumpridas.

Em 2023, a Seagri-DF fiscalizou cerca de 656 propriedades de cultivo de soja, registrando ocorrências de plantas vivas em 17 delas. A maioria dos casos envolvia plantas voluntárias, enquanto apenas uma propriedade estava conduzindo o cultivo durante o vazio sanitário​​. As fiscalizações visam garantir a eliminação total das plantas de soja, por métodos mecânicos ou químicos, conforme estipulado na portaria nº 26 de 2018​​.

A Seagri também oferece suporte técnico aos produtores, incluindo orientação sobre a eliminação correta das plantas voluntárias e o cumprimento das regulamentações.

Benefícios do vazio sanitário

A aplicação do vazio sanitário tem mostrado resultados positivos em diversas regiões produtoras de soja no Brasil. Além de reduzir a população do fungo causador da ferrugem-asiática, a medida diminui a necessidade de fungicidas, contribuindo para uma agricultura mais sustentável e econômica.

Usuários têm relatado um aumento na produtividade das lavouras nas safras subsequentes, reforçando a importância da adesão a essa prática​. A Seagri permite, em casos excepcionais, a manutenção de plantas vivas de soja durante o vazio sanitário para finalidades específicas como pesquisa científica, avanço de gerações e produção de sementes genéticas.

Para obter essa autorização, os interessados devem apresentar um plano de trabalho detalhado, conforme estipulado na regulamentação​. O vazio sanitário da soja no Distrito Federal é uma medida estratégica que visa garantir a saúde das lavouras e a sustentabilidade da produção agrícola na região. A colaboração entre produtores, técnicos e autoridades é essencial para o sucesso dessa iniciativa.

Para mais informações sobre as medidas e regulamentações do vazio sanitário da soja, os produtores podem acessar o site da Seagri ou procurar o escritório da Emater​ mais próximo.

*Com informações da Agência Brasília