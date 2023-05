Exclusivo: secretário anuncia retomada do treinamento das empresas de ônibus sobre respeito ao ciclista

Flávio Murilo acrescentou que a ação incluirá cuidados ao idoso e à pessoa com deficiência

Em entrevista exclusiva ao Jornal de Brasília nesta sexta-feira (26/05), o secretário de Mobilidade e Transporte do Distrito Federal (Semob), Flávio Murilo, anunciou que as cinco empresas de ônibus que prestam serviço ao brasiliense vão organizar treinamento aos seus motoristas para transitarem nas vias e rodovias que cortam o DF com respeito em relação aos ciclistas.

A ação, de acordo com o gestor público, já tem data marcada: acontecerá na semana do Dia Nacional do Ciclista, em 19 de agosto. A iniciativa será determinada às todas as viações diretamente pela secretaria. Bicicletas estacionárias serão montadas nas garagens das empresas nas quais, no lugar dos ciclistas, os motoristas poderão sentir como é pedalar ao lado de veículos mais pesados. O treinamento inclui também aulas teóricas e palestras ministradas por especialistas sobre a legislação e educação no trânsito.

“A programação acontecerá ao longo de toda semana e será encerrada nessa data tão emblemática. Já conhecia o trabalho iniciado pelo meu antecessor, Valter Casimiro, e decidi retomar o treinamento para dar continuidade ao trabalho de educação que transmite o conhecimento necessário aos motoristas de como conviver com os ciclistas que estão em um veículo mais vulnerável”, explica.

Segundo Flávio Murilo, que está à frente da pasta há pouco mais de um mês, o objetivo é ampliar a ação e torná-la permanente. “O foco é a paz no trânsito e, para isso, precisamos conscientizar o motorista a respeitar o ciclista e o pedestre. Afinal, o maior deve sempre proteger o menor”. Ele acrescenta ainda que o cuidado com os idosos e com as pessoas com deficiência também estarão incluídos na programação.

No ano passado, quatro empresas participaram dos treinamentos e cerca de 4 mil rodoviários foram contemplados. A ideia esse ano é incluir todas as cinco empresas e ampliar para 5 mil colaboradores do sistema público de transporte.

O Distrito Federal, atualmente, tem a segunda maior malha cicloviária do Brasil, com quase 700 quilômetros. Perde apenas para São Paulo. A Federação Metropolitana de Ciclismo do DF contabiliza 1,1 milhão de bicicletas e 500 mil ciclistas ativos na capital federal.

Muitos reclamam ainda do comportamento muitas vezes agressivos por parte de alguns motoristas, mas, desde a primeira edição do treinamento, em 2022, houve uma melhora considerável. É a percepção de um dos maiores ciclistas brasileiros e morador de Águas Claras, Rodrigo de Melo Brito, o Morcegão. “Já recebi muitas fechadas de motoristas de ônibus e alguns passam tirando fina. Mas, desde o ano passado, notei um respeito maior de alguns motoristas. É preciso dar continuidade a esse processo de educação”.

Rodas da Paz

Para a coordenadora de Comunicação da ONG Rodas da Paz, Ana Júlia Pinheiro, “o treinamento precisa mesmo ser retomado e será muito bem vindo”.

Segundo ela, a Rodas da Paz recebe frequentemente reclamações sobre a agressividade por parte de alguns motoristas. Principalmente em algumas regiões específicas. “Mapeamos alguns lugares críticos. Entre eles estão a Epig, a Epia, as BRs 020, 040 e 070”, diz.

Ana Júlia Pinheiro, que também é jornalista, acrescenta que a bicicleta é um veículo como qualquer outro motorizado e que tem o mesmo direito de trafegar nas vias públicas. “O motorista de ônibus precisa olhar o ciclista como trabalhador que está, muitas vezes, usando a bicicleta como meio de transporte até o emprego. É uma maneira até de economizar a passagem para garantir uma renda um pouco maior para a família. No treinamento é preciso que se transmita, além da educação no trânsito, empatia e compaixão ao próximo”, conclui.

De acordo com o artigo 201 do Código de Trânsito Brasileiro, motoristas de veículos automotores devem respeitar a distância lateral de 1,5m ao passar ou ultrapassar um ciclista. Também, de acordo com CTB, deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar um ciclista constitui infração gravíssima.