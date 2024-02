Exclusivo: PMDF intensifica fiscalização e inicia Operação Carnaval Seguro com mega blitz

Policiais de trânsito montaram bloqueios na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto e fecharam o cerco para coibir o uso de bebidas alcoólicas ao volante no período festivo

O Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do DF (CPTran), que inclui o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e o Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), deflagrou, na noite desta sexta-feira, a primeira etapa da Operação Carnaval Seguro. Quarentapoliciais em 15 viaturas foram às ruas mesmo debaixo de chuva, com uma missão: mostrar ao brasiliense que a fiscalização será efetiva e intensa durante todo o feriadão. Durante a ação, acompanhada pelo bikerrepórter do Jornal de Brasília, Afonso Ventania, 213 veículos foram parados e 167 pessoas abordadas pelos agentes de segurança pública.

“A nossa maior intenção é pegar os irresponsáveis que bebem e insistem em dirigir. Não somos contra quem bebe, mas àquelas pessoas que botam em risco a vida da nossa população”, afirma o coronel Edvã Sousa, comandante do CPTran da PMDF. Todo o efetivo foi empregado para montar pontos de bloqueio na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto que foi cercada pelos policiais militares desde às 23h até às 2h30 da manhã.

Segundo o balanço da corporação, ao final da operação, 51 motoristas foram autuados por alcoolemia (presença de álcool no sangue do condutor), quatro motoristas foram flagrados com a Carteira Nacional de Habilitação vencida e três veículos foram recolhidos por falta de documentação e débitos. Uma BMW branca tinha R$ 8 mil em multas. Dois caminhões-guinchos do Detran-DF foram utilizados para levar os veículos ao depósito da autarquia. Também foram apreendidas algumas drogas entorpecentes no interior de um veículo e o motorista foi conduzido à delegacia.

Depois da instrução no auditório para discutir a estratégiae o planejamento, na nova sede do CPTran, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), os policias oraram pela segurança de todos e seguiram, em comboio, para o centro da capital federal. Lá, montaram blitzen tanto no lado Norte (N1) como na parte Sul (S1) e fecharam alguns acessos ao Eixo Rodoviário para evitar a evasão de motoristas suspeitos. Apesar de todo o aparato, não houve registro de engarrafamentos no local. “Essa operação inicia os trabalhos da PMDF no período carnavalesco”, avisa o tenente-coronel do CPTran, Luciano André. Ainda segundo ele, a fiscalização será intensificada durante o feriadão.

Para o agente de Prevenção de Perdas, Wellingnton Nunes, a fiscalização é necessária e parabenizou a iniciativa da PMDF. “Me sinto muito mais seguro com a presença da polícia nas ruas. Afinal, são nessas abordagens que os policiais flagram motoristas embriagados, carros irregulares e até criminosos ao volante”, comemora. A contadora, Flávia Sampaio, também elogiou o empenho dos policiais. “A abordagem foi realizada com muita educação. Eles precisam mesmo fazer operações para evitar crimes como sequestro-relâmpago e outros. Estão de parabéns”.

De acordo com o comandante Edvã Sousa, o saldo foi positivo. “Até me surpreendi com os números de hoje. Não registramos tantas autuações e isso mostra que o aspecto educativo das operações e as campanhas de educação junto à sociedade estão surtindo efeito. A gente percebe a população mais consciente e contribuindo com a Polícia Militar do Distrito Federal”, conclui.

O coronel lembra ainda que todo o efetivo da Polícia Militar estará empenhado nas ruas de todo o Distrito Federal e não apenas no Plano Piloto durante o carnaval. Além da PMDF, os órgãos de segurança pública estarão envolvidos em operações conjuntas para coibir o uso de álcool ao volante em todas as regiões administrativas.