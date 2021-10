Ex-PM briga e atira em bar em Ceilândia

Suspeito foi localizado horas após o crime, mas liberado depois de pagar fiança

Um policial militar da reserva foi preso após brigar e atirar contra pessoas em um bar no P Sul, em Ceilândia, na madrugada de quarta-feira (13).

Segundo a 19ª Delegacia de Policia (P Norte), o PM estava no bar, quando iniciou-se uma confusão. Ele, então, deixou cair um revólver calibre .38 com cinco munições, foi em casa e pegou outra arma, uma pistola 380.

O policial voltou para o bar com a arma nova e disparou contra outros clientes do estabelecimento. Ele fugiu em seguida. Ninguém foi atingido.

O vídeo abaixo mostra parte da confusão:

Ainda na quarta (13), à tarde, a 19ª DP localizou e prendeu o suspeito. Ele ainda estava com a pistola calibre 380 usada no crime, carregada com 15 munições. O suspeito, no entanto, pagou fiança e foi liberado em seguida.

O homem vai responder por disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo.