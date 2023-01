Ex-ministro de Bolsonaro assume a Secretaria de Segurança Pública do DF

O novo secretário da SSP-DF é considerado um grande aliado de Bolsonaro, então a escolha dele para o cargo ocorreu em meio a tensões

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro, foi escolhido por Ibaneis Rocha como novo secretário de Segurança Pública do DF. Ele retorna à pasta após comandá-la entre 2019 e 2021, quando saiu para assumir o posto no governo federal.

O delegado da Polícia Federal Júlio Danilo, que ocupava o cargo até domingo (1), foi exonerado. Ele deve retornar para atuação na corporação.

O nome de Torres não estava na lista de secretários nomeados para compor a nova gestão do GDF. A cerimônia aconteceu no auditório da Câmara Legislativa (CLDF) ontem, quando Ibaneis foi empossado após a reeleição.

O novo secretário da SSP-DF é considerado um grande aliado de Bolsonaro, então a escolha dele para o cargo ocorreu em meio a uma série de tensões. Torres estava envolvido nas polêmicas dos bloqueios no dia das eleições, no caso de Roberto Jefferson e também no caso do explosivo encontrado perto do Aeroporto de Brasília.