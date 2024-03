O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) planejou intervenções no tráfego de veículos em vias do Riacho Fundo, Samambaia, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Ceilândia, além da L2 Sul, afim de garantir a segurança dos fiéis que participarão de eventos religiosos na sexta-feira (29) e no domingo (31).

Riacho Fundo

No Riacho Fundo, a via-sacra será na sexta-feira, das 9h às 11h. Os fiéis se concentrarão na Paróquia São Domingos Sávio, seguindo pela Avenida Sucupira até a altura do CEM 1, onde vão acessar a Avenida Central e seguir até a Praça Central, ao lado da administração da cidade. Os estacionamentos da Paróquia São Domingos Sávio e da Praça Central serão fechados pelo Detran-DF a partir das 23h59 desta quinta-feira (28).

Samambaia

Em Samambaia, a procissão sairá da Igreja Nossa Senhora de Fátima, às 15h de sexta. A concentração será na rotatória do Hospital Regional de Samambaia (HRS), e os fiéis farão a travessia em dois pontos de bloqueio montados pelo Detran-DF em direção à Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Asa Sul

Na L2 Sul, a via-sacra, na sexta, terá partida e chegada na Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, das 16h às 20h. Os participantes sairão pela via até o primeiro retorno do comércio local SQS 414/415, passando pela SQS 415/215 até a entrada da 415/416, seguindo pela 415 e atravessando a L2 Sul em frente à paróquia, onde o Detran-DF fará um ponto de bloqueio para facilitar a travessia dos pedestres.

Paranoá

No Paranoá, onde a via-sacra ocorre das 17h às 22h de sexta-feira, os fiéis vão se concentrar na Avenida Paranoá, altura da Rodoviária, no palco próximo à pista de atletismo. De lá, o grupo segue pela avenida até a quadra coberta próximo à administração da cidade. Duas viaturas do Detran-DF vão acompanhar todo o percurso.

Sobradinho

Ainda na sexta, das 17 às 21h, Sobradinho programou sua via-sacra a partir da Quadra 15 AE nº 4, no campo de futebol em frente à Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Devido à grande expectativa de público – cerca de 10 mil pessoas -, as vias internas nas imediações da paróquia e do campo de futebol serão fechadas para o trânsito de veículos, a partir das 23h59 de quinta-feira. O Detran-DF implantará a sinalização de bloqueios, e os policiais militares do 13º BPM farão o controle do tráfego durante o evento.

Sobradinho II

Em Sobradinho II, os participantes do evento estarão concentrados no estacionamento do Restaurante Comunitário, de onde sairão em direção ao estacionamento da Paróquia São José Esposo de Maria. As celebrações serão realizadas no período das 15h às 19h de sexta, e os agentes farão o fechamento dos dois estacionamentos a partir das 23h59 desta quarta (27).

Ceilândia

Em Ceilândia, no domingo, a procissão de Páscoa vai das 6h às 7h. A concentração será na Paróquia São Marcos e São Lucas (EQNP 9/13, módulos E/F/G/H), de onde os fiéis sairão da via P2 Norte até o Asas Grill Espetos, indo em direção ao supermercado Caprichoso, de onde acessarão a P1 Norte até o Tô Aqui Beer e retornarão à paróquia. Duas viaturas – um automóvel e uma motocicleta – farão o acompanhamento dos participantes durante todo o trajeto.

*Com informações da Agência Brasília.