Eventos alteram trânsito no Plano Piloto, Gama e Sobradinho

O trânsito no Gama, em Sobradinho, na W3 Sul e nas proximidades da Torre de TV (Eixo Monumental) será alterado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) a fim de garantir fluidez ao tráfego e travessia segura aos participantes de eventos culturais e esportivos que acontecerão no sábado (15) e no domingo (16).

O Fest Rock Brasília será sábado (15) e domingo (16), das 18h às 23h, na Torre de TV. Para isso, as equipes de policiamento e fiscalização de trânsito do Detran-DF implantarão travessias de pedestres nas alças de ligação da W3/N1 e da W3/S1 e colocarão cones para impedir o estacionamento ao longo das vias. Os condutores poderão utilizar os estacionamentos da Feira da Torre, que estarão abertos ao público do evento.

Sesc+W3 Sul será realizado no sábado e no domingo, na área externa do Sesc 504 Sul

O evento Sesc+W3 acontecerá das 15h de sábado (15) até as 23h59 de domingo (16), na área externa do Sesc 504 Sul ao longo da via W3 Sul até o espaço Infinu, na 506 Sul. Em razão dos diversos shows e atividades culturais com público estimado em quatro mil pessoas, os agentes farão o controle do tráfego e coibirão estacionamento irregular nas imediações do evento. A partir das 14h de sábado (15) até as 23h59 de domingo (16), os agentes fecharão a via W3 Sul, altura da Biblioteca Demonstrativa, desviando o trânsito de veículos para a W2. Serão fechados os acessos da W2 Sul para a W3 na altura das Americanas e do Cartório JK, além do retorno da W3 Sul, altura da 705. O cruzamento da 705 para a 505 Sul e o acesso da via W2 Sul para a W3 Sul, altura do Sesc, também ficarão fechados e o tráfego de veículos será desviado para a via W2. O conjunto semafórico da 504/505 Sul será colocado em modo intermitente. As interdições da W3 Sul ocorrerão apenas no sentido Eixo Monumental. No sentido Setor Policial, a via terá o trânsito liberado para veículos.

Gama

Gama terá, neste sábado (15), Rua do Lazer e corrida

No sábado (15), haverá Rua do Lazer e uma corrida organizada pela Coordenação Regional de Ensino (CRE) do Gama. A via em frente à CRE ficará interditada para a Rua do Lazer das 8h às 12h, e a corrida vai se estender pela via que passa em frente ao Terminal Rodoviário e ao Hospital Regional da cidade. Para isso, em toda a extensão do percurso, os agentes de trânsito do Detran-DF farão o fechamento da faixa da direita para os atletas, deixando apenas a faixa da esquerda livre para os veículos. A corrida tem largada prevista para as 8h30 e término às 10h.

Sobradinho

Intervenções no trânsito para o evento Ponte Ambiental, em Sobradinho, no domingo (16)

Das 7h às 23h de domingo (16), haverá o evento Ponte Ambiental, que integra as comemorações do 64º Aniversário de Sobradinho. Para isso, o Detran-DF fará o fechamento de um trecho da Avenida Contorno, na Quadra 5 de Sobradinho, desde as 8h de sábado (15) para montagem da estrutura do evento, reabrindo apenas às 18h de segunda-feira (17), após a desmobilização total da estrutura. Durante o evento, os agentes farão patrulhamento de todo o perímetro para coibir estacionamento irregular e garantir mais segurança ao público.

*Com informações da Agência Brasília