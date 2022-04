Evento online lança edital para apoiar projetos socioculturais no DF

O edital Transformando Energia em Cultura abre as inscrições nesta terça (26) em evento online nos canais do Youtube e do Facebook da Neoenergia Brasília

Instituto Neoenergia e Neoenergia Brasília lançam o edital Transformando Energia em Cultura nesta terça-feira (26), às 15h. Presente pela primeira vez no Distrito Federal, a iniciativa apoia financeiramente, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC – DF), projetos socioculturais que contribuam para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), com ações voltadas, principalmente, para a inclusão social de jovens, crianças e mulheres em vulnerabilidade social, geração de trabalho e renda, além de possíveis contribuições para o meio ambiente, em prol do desenvolvimento sustentável da capital federal.

A cerimônia acontece às 15h com um encontro virtual nos canais do Youtube e do Facebook da Neoenergia Brasília. O evento online será uma oportunidade para que os interessados conheçam o Transformando Energia em Cultura e esclareçam suas dúvidas sobre o processo de inscrição.

Participam Bartolomeu Rodrigues, secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal; Frederico Candian, diretor presidente da Neoenergia Brasília; Renata Chagas, diretora presidente do Instituto Neoenergia; e Paula Brandão, diretora da Baluarte Cultura, parceira técnica do edital. O evento será apresentado pela jornalista Thais Bernardes.

A inscrição de projetos acontece de 26 de abril a 23 de maio no site do Instituto Neoenergia. Podem participar pessoas jurídicas, como produtoras culturais e gestores, além de representantes de organizações socioculturais, sem fins lucrativos, com atuação no campo da cultura em Brasília.

ODS

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também conhecidos como Agenda 2030, foram implantados em 2015, após a ONU propor aos seus 193 membros, incluindo o Brasil, novas metas para atingir um desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos. “Nosso objetivo é selecionar projetos que dialoguem com as metas da Agenda 2030, apresentando como a cultura pode contribuir para o desenvolvimento sustentável”, explica Renata Chagas.

Frederico Candian destaca a importância do edital e reforça a oportunidade de desenvolvimento para projetos socioculturais locais que poderão ser beneficiados com uma das maiores iniciativas de incentivo à arte e cultura no Brasil. “A Neoenergia Brasília fica orgulhosa por proporcionar essa possibilidade para inclusão social de jovens, crianças e mulheres em vulnerabilidade social, geração de trabalho e renda, além de possíveis contribuições para o meio ambiente”, finaliza o diretor presidente da distribuidora.

Sobre o Instituto Neoenergia

Braço de atuação social da Neoenergia, o Instituto promove iniciativas com o objetivo de estimular a transformação das pessoas e do planeta, por meio de ações e projetos distribuídos em cinco pilares: Formação e Pesquisa, Biodiversidade e Mudanças Climáticas, Arte e Cultura, Ação Social e Colaboração Institucional.

A partir de parcerias com a sociedade civil, organizações do terceiro setor e poder público, o Instituto Neoenergia encara o desafio de buscar soluções às questões ambientais, sociais e econômicas do Brasil, contribuindo para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aliados às práticas ESG da empresa e à Agenda 2030 da ONU.