Evento Namoral mobiliza comunidade escolar em Planaltina para promover ética e cidadania

Na manhã deste sábado (25), o 13º Batalhão de Polícia Militar de Planaltina se uniu à comunidade do CED Estância III – Colégio Cívico Militar Planaltina para um evento marcante. Com o objetivo de fortalecer os conceitos de ética, cidadania e honestidade, a iniciativa “Namoral”, promovida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), envolveu aproximadamente 350 alunos do 6º ao 9º ano em uma série de atividades educativas e inspiradoras.

O dia começou com o hasteamento da Bandeira e a execução do Hino Nacional, comandados pelo 1° Sargento RR Adelino, em um momento solene que simbolizou o compromisso cívico dos participantes. A presença de figuras importantes como o administrador regional Wesley Fonseca, a representante do MPDFT Marizely Drummond, e a coordenadora da CRE, Raissa Matos, reforçou a importância do evento.

Também marcaram presença Aécio Fonseca da EAPE, a professora Tarcisia do CEFA, os professores Pâmela Oliveira e Victor Afonso do CEF 03, além de José do Amparo, diretor da escola, e a subtenente Marlene, diretora disciplinar. Juntos, eles abordaram temas essenciais para a formação dos jovens, enfatizando o valor da honestidade e do comportamento ético na construção de uma sociedade mais justa.

Durante as palestras do Dia “D” do projeto Namoral, estudantes e convidados discutiram a importância de práticas cidadãs e a responsabilidade de cada indivíduo na promoção do bem comum. Os membros do MPDFT compartilharam experiências e conhecimentos, incentivando os jovens a adotarem atitudes corretas em suas vidas diárias.

O evento foi um verdadeiro sucesso, não apenas pelo conteúdo transmitido, mas também pelo engajamento ativo dos alunos, que participaram de debates e atividades práticas. O impacto positivo dessa iniciativa reflete o compromisso contínuo da Polícia Militar do Distrito Federal em colaborar com projetos que vão além da segurança, contribuindo para a educação e formação de cidadãos conscientes e responsáveis.