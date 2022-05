Evento gratuito estimula inovação na capital

A primeira edição do evento traz 36 estandes, palco com apresentação de bandas e palestras

Por Amanda Karolyne

[email protected]

Com a oportunidade de participar da imersão criativa que acontece no Eixo Cultural Ibero-Americano ( antiga FUNARTE), a capital recebe evento gratuito de empreendedorismo, inovação, sustentabilidade e tecnologia até sábado (28), o Eco Inova Brasília. A programação objetiva o compartilhamento de ideias, experiências e network, e conta com um espaço para desfrutar do universo dos games. A primeira edição do evento traz 36 estandes, palco com apresentação de bandas e palestras.

A estimativa é que desde o primeiro dia, até sábado, venham aproximadamente dez mil pessoas. O evento é gratuito, e recebe a visita de escolas públicas e particulares, que ganham um kit lanche e ecobag.Segundo Vanessa Guimarães, uma das organizadoras do evento, a ideia é fazer com que as pessoas cresçam na área de inovação, e se atualizem mais. O objetivo da feira, é fomentar diálogos importantes e gerar novos negócios transformadores. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Associação Cresce-DF, realiza o “Eco Inova Brasília”, com a proposta de trazer inovação, criatividade, empreendedorismo, tecnologia e sustentabilidade aos moradores de Brasília. De terça-feira (24) a sábado (28), o Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga FUNARTE) recebe o público, com uma vasta programação que tem como objetivo interligar ideias, provocar a busca por novos caminhos e inspirar novas atitudes.

Um dos participantes do evento, Eric Vinicius, 18, deu uma palestra no primeiro dia da programação, e vai palestrar novamente na sexta-feira, 27. Eric partilhou sobre a vida dele, e o que ele alcançou com tão pouca idade. Tudo começou no mercado de jogos, quando a mãe trabalhava no Samu, e conheceu o trabalho de uma empresa de marketing de relacionamentos, e Eric se apaixonou pelo que a empresa oferecia. Aos 12 anos, ele subiu em um palco para palestrar para mais de 2 mil pessoas, e o depoimento viralizou.

Ele e uns amigos iniciaram um canal no Youtube para fazer stream de GTA. “Era só na zoeira, algo que era só para ser de um grupo de amigos virou gigante”, conta. Na época, o canal tinha 15 milhões de visualizações por mês, e foi tomando uma proporção gigante. Eric chegou a lançar uma marca de roupas. Na palestra, Eric fala sobre como o canal cresceu e por conta de visualizações, o grupo acabou brigando e se separando. Todo mundo que se aproximou dele pela fama foi se afastando, e na época sua mãe estava com câncer. “Todo mundo tem um motivo. E ela é o meu motivo de fazer tudo que eu faço”, adiciona.

Então ele decidiu criar um servidor de GTA, estudou muito o mercado, para aprender a explorar as dores desse meio. Passou 2019 estudando, e fez oito servidores que acabaram falindo. Em novembro de 2020, o servidor dream role play deu certo. “Literalmente significava sonhos, porque quem não desiste uma hora alcança. Já tinham roubado os antigos códigos dos servidores que eu não sabia na época que podiam ser roubados”, frisa. Em Maio de 2021, o servidor teve uma explosão como o mais jogado no primeiro trimestre de 2021 do mundo inteiro. Depois disso, conseguiu muito patrocínio por meio do seu servidor, e até performance da Anitta teve por lá.

Depois de alguns erros ao longo desses anos, Eric aprendeu que primeiro você atrasa o seu, e nunca dos seus funcionários. A empresa Zap Notas, que atua como sócio, foi convidada para o evento, e assim conseguiu participar da feira como palestrante na programação. Para Eric, é importante poder servir como inspiração para as pessoas com a sua história de vida. “Me espelhei muito em outros que eram grandes empresários. Fui inspiração de muita gente. Dar um norte para a galera, é uma coisa muito importante, porque a maioria das pessoas fica naquela do ‘arrasta para cima’, mas é importante passar o conhecimento. Ver a pessoa ser bem sucedida e ser grata a você”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Programação

O evento começou às 10h do dia 24, quarta-feira, e recebeu a apresentação Infanto Juvenil com As Irmãs Bellaneiro, que também se apresentaram às 15h. Depois, às 11h ocorreu a abertura oficial, seguido de palestras com Glauco Rojas (12h), Livia Campos (16h) e Mayra Castro (18h). No fim do dia, o grupo MC Jazz trouxe para o público grandes hits nacionais e internacionais.

No segundo dia de evento (quarta-feira, 25), o espaço será palco de diversos talentos como: Tio André, O Mágico (10h e 15h); palestras com Paulo Sá (11h), Iasmin Pieratti (16h) e Marcos Piangers (18h); os embalos da noite serão executados pelo show de Rogério Midlej (19h). Quinta-feira, dia 26, às 10h começam as primeiras atrações com o Espetáculo Mapati (que também se apresentam às 15h) e logo em seguida se iniciam as palestras com Mauricio Otávio (11h), Glauco Rojas (16h) e Arthur Rufino (18h); para finalizar, às 19h BSBEAT trará muita alegria aos brasilienses.

Dando início ao fim de semana, sexta-feira (27), Pirilampear histórias para iluminar, marcarão presença trazendo ao público entretenimento de qualidade, às 10h e também 15h; a partir das 11h sobem ao palco Paulo Sá e Maurício Octávio (16h), para que em seguida ocorra o painel de debate com representantes do Setor Produtivo e Empresas Públicas às 18h; e DJ Barata e Pezão cuidando dos agitos da noite, às 19h. Já em clima de despedida, por quê não repetir o que é bom no sábado, 28? Tio André, O Mágico se apresentará novamente às 10h e 15h; o segmento de palestras acontecerá com Iasmin Pieratti( 11h); Livia Campos (16h) e Amanda Graciano (18h). Por fim, o encerramento do evento será prestigiado com um show da Orquestra Filarmônica, a partir das 19h.

Arena Game Place

Com um espaço voltado à nova realidade dos game players e streamers, cria-se a oportunidade dos jovens demonstrarem suas habilidades no jogo League Of Legends, através de um campeonato valendo para o primeiro colocado R$ 1.500,00 e o segundo com R$ 500,00. Serão seis desafios, com duração de até 7 minutos, podendo ser jogado de 1 a 4 pessoas ao mesmo tempo, por quantas vezes os visitantes quiserem. À princípio, são limitadas a 16 times, sem restrição de idade, porém com vagas prioritárias aos alunos da Secretaria de Educação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante os quatro primeiros dias do evento, as etapas acontecerão de maneira remota e durante o sábado (28), a semifinal e final de forma presencial. O regulamento se encontra disponível para os jogadores e as inscrições são feitas pelo formulário forms. gle / 5XLEt6Y5gNyK7mf2A que também pode ser encontrado no site www.ecoinovabrasilia.com.br, junto com os horários, regras e agendas das partidas.

Ainda com o objetivo de estimular as gerações através de jogos, a 60 Minutos Escape Game desafiará os participantes a trabalhar em equipe, treinar a capacidade de liderança, planejamento e criatividade para desvendar os confrontos da aventura proposta. Para quem não sabe do que se trata, é um simulador totalmente imersivo que extrai a melhor estratégia para escapar de uma sala dentro do tempo estipulado, desvendando enigmas até encontrar a chave final. Ambas experiências serão proporcionadas de forma gratuita ao público.

Serviço

Eco Inova Brasília

Quando: 24 a 28 de maio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Onde: Eixo Cultural Ibero-americano (antiga FUNARTE)

Endereço: Setor de Divulgação Cultural Lote 02, (Eixo Monumental, Brasília — DF)

Inscrições e informações: www. ecoinovabrasilia. com. br

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE