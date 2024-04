Evento de k-pop traz concurso de covers e karaokê para Taguatinga

O KM k-pop Multi, evento gratuito para todos os fãs de k-pop, chega em sua segunda edição nos dias 18 e 19 de maio. A programação conta com concurso de covers, bingo, karaokê, brincadeiras valendo prêmios, entre outros.

Lohan Silva, 28, é um dos organizadores do evento. Ele explica que a ideia de criar o evento para suprir uma lacuna na oferta de eventos dedicados a esse gênero no Distrito Federal. “Queríamos algo que abrangesse os vários nichos dentro do k-pop, suas várias ‘subclasses’, tendo um ‘pézinho’ até mesmo em k-dramas, já que muitos idols são atores.”

Ele destaca que vários assuntos fazem parte do k-pop, como música, dança e artes cênicas e plásticas. O evento engloba isso para que vários tipos de fãs possam se divertir.

Além do K-drama: Festival da Cultura Coreana une fãs em Taguatinga Norte

Programação

Um dos destaques do evento será o concurso de dança k-pop. “Os covers de dança são uma prática comum na comunidade, onde os fãs se reúnem para reproduzir as coreografias dos grupos coreanos, aprimorando suas habilidades nesse estilo único de dança”, explica Lohan.

Nosso concurso de dança será realizado em duas categorias ao longo de dois dias:

• Solo: Para artistas que se apresentam sozinhos.

• Grupos/Duos: Para grupos ou duplas que realizam a apresentação em

conjunto.

Para se inscrever no concurso basta ler o edital e preencher o formulário.

O evento também contará com brincadeiras interativas, como quizzes sobre k-pop e kdramas e ttakji (semelhante ao jogo de tazo), lojas e exposições de artes.

A programação completa está disponível no Instagram do evento.

Inclusão

Para garantir a inclusão e o conforto do público, o evento oferecerá rampas para cadeirantes, espaços tranquilos para pessoas com hipersensibilidade a estímulos e abafadores de ouvido para aqueles com sensibilidade auditiva.

Serviço

2ª edição do KM k-pop Multi

18 de maio (12:00 – 20:00) e 19 de maio (12:00 – 18:00)

CEMTN Taguatinga Norte

Entrada franca

Mais informações estão disponíveis no Instagram @km_brasilia