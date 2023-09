Evento da comunidade para a comunidade neste sábado no Guará I

A ideia do organizador do evento, é democratizar o uso das quadras poliesportivas. É esperado que 2 mil pessoas compareçam

O Guará I vai receber neste sábado (2), a segunda edição dos Jogos Abertos. O evento é realizado pela comunidade local com apoio da Administração Regional. A entrada é franca, e começa a partir das 8h30 nas entrequadras QI 20 e QI 22. A ideia do organizador do evento, é democratizar o uso das quadras poliesportivas. É esperado que 2 mil pessoas compareçam ao evento, ao longo do dia.

O projeto surgiu há aproximadamente cinco anos atrás, como explica o organizador Kaue Campanella. Existia uma quadra poliesportiva, e ele buscou a Administração Regional do Guará, para a instalação de dois gols de futsal nesta. “E aí as crianças começaram a dominar a quadra, até o dia que a gente fez o primeiro torneio de futebol de areia, a primeira edição dos Jogos Abertos”. A primeira edição foi mais simples e espontânea, e surgiu de maneira voluntária.

A comunidade começou a cobrar uma outra edição, e Kaue correu atrás de parcerias e apoio. A Secretaria de Esporte do DF também está apoiando os Jogos Abertos, assim como o Sesc, e principalmente a comunidade do Guará. “A dificuldade para mim, é que sou pessoa física, então as pessoas que estão em volta, no boca a boca, estão ajudando e conseguimos o valor aproximado de R$4.500”. Desde comerciantes locais pequenos, toda a comunidade está envolvida na ação. O professor de boxe acredita que a comunidade está na ponta de tudo, com muita força ativa nesse evento.

Kaue espera que esse evento mexa com a memória afetiva das crianças e adolescentes que participarem. “Para lá na frente quando eles estiverem mais velhos, isso favorecerá nas escolhas em relação a vida deles”, afirma. Além disso, Kaue destaca que as pessoas não têm oportunidade de participar ou assistir competições dessas modalidades, principalmente de luta, ao ar livre. “É sempre em ambiente fechado e pago, e as pessoas têm que conhecer esses eventos”.

As atrações

O evento terá duração aproximada de 12 horas, com um caldeirão de atividades culturais e esportivas. São 12 atrações ao todo. Com 7 categorias esportivas. Na parte cultural, a abertura conta com o Hino Nacional, depois dá início ao fitdance, um grupo de circo, contação de história e um mágico. No final da tarde, um grupo de pagode irá performar com um repertório infantil.

Na parte esportiva, a programação conta com futebol infantil com as categorias dente de leite (7 a 9 anos) e fraldinha (10 a 12 anos), uma apresentação de futevôlei, torneio de futevôlei, campeonato de jiu jitsu, e apresentação de capoeira. Logo depois, terá a disputa dos graduados de jiu jitsu, e um ringue com apresentações de kung fu e projetos sociais de boxe, com torneios de boxe olímpico. Para encerrar o evento, uma batalha de rimas valendo medalha, com DJ e apresentador. “O evento é bem orgânico, e algumas das atrações vão acontecer ao mesmo tempo”, aponta.

Serviço

Jogos Abertos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia: 2 de setembro

Onde: Entrequadras QI 20 e QI 22 do Guará I

Horário: a partir de 8h30

Entrada franca