ETR: ano foi de avanço nos processos de regularização

Empresa de Terras Rurais, vinculada à Terracap, intensificou o fluxo de ações para garantir segurança jurídica aos produtores

“Nascemos como resultado de um projeto grandioso do Governo do Distrito Federal, por meio da Terracap, em plena temporada das quaresmeiras e próximo ao Dia da Terra, em 19 de abril de 2023. O calendário já corria havia algum tempo, e chegavámos para quebrar paradigmas de anos que permeavam nossa principal atividade, a regularização rural de 68% das terras do DF.

Já nascemos com grande responsabilidade; afinal, nossas soluções, ou melhor, realizações, tocariam em vidas, sonhos e histórias. São muitas histórias que precisavam de direção, para afastar qualquer tipo de insegurança, tendo orientação jurídica e, finalmente, momentos de paz.

Frente a tantos desafios, assinei termos de cooperação com outros órgãos, como a Terracap e a Seagri. Assim, há oito meses, tenho colocado em prática um novo fluxo de atendimento aos processos de regularização das ocupações em áreas rurais, contribuindo com uma redução significativa no tempo de espera pelo documento que garante segurança jurídica aos produtores rurais.

Em 2023, a diretoria já aprovou e assinou 208 contratos de concessão de uso (CDUs), dos quais quase 150 já foram entregues à população da área rural do Distrito Federal, contabilizando também mais de 4 mil hectares, o que é um verdadeiro recorde, visto que só temos cinco meses de efetiva operação.”

*Cândido Teles, diretor-presidente da ETR