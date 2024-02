Estuprador é preso na Estrutural pela PCDF

Uma denúncia anônima informou que um homem estaria rondando, com atitude suspeita, crianças na cidade Estrutural

Na última sexta-feira (16), policiais da 8ª DP da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prenderam em flagrante um homem de 45 anos pelo crime de estupro de vulnerável, tendo como vítima uma criança de 4 anos. A captura foi realizada na Estrutural, local do crime e de residência do autor.

Uma denúncia anônima informou que um homem estaria rondando, com atitude suspeita, crianças na cidade Estrutural. O acusado na denúncia era um homem acusado e condenado por abusar sexualmente de várias crianças, inclusive de familiares, contudo, estava em regime de prisão domiciliar.

O abusador utilizava do artifício de doar alimentos às famílias das vítimas e oferecer doces às crianças. Na madrugada do dia 16, o homem, aproveitando a confiança que tinha com a mãe da vítima, as convidou para tomar um lanche. Nesse momento, levou a criança para uma praça próxima de uma lanchonete e foi visto por populares abusando sexualmente da menor, sendo interrompido e empreendendo fuga.

A genitora da vítima dirigiu-se à Delegacia da Estrutural e, a partir de então, policiais do plantão e da seção responsável realizaram diligências para localizar e capturar o autor, obtendo sucesso.

O autor foi preso em via pública, próximo à sua residência, na cidade Estrutural, no momento em que colocava uma bolsa em um carro. Ao ser dada voz de prisão, ele ainda tentou fugir, sem sucesso. O homem já estava com malas arrumadas, organizando-se para deixar a cidade e evitar sua responsabilidade criminal.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que no interior do veículo do autor havia peças de roupas íntimas infantis e uma mala com objetos pessoais e comida, indicando sua intenção de fugir do distrito da culpa.

O autor admitiu seus atos e afirmou ter perdido as contas de quantas crianças ele já abusou. Diante disso, há fundadas suspeitas de que haja mais vítimas do mesmo autor. O autor foi preso em flagrante delito pelo crime de estupro de vulnerável e, se condenado, poderá pegar uma pena de 15 anos de reclusão. O autuado já possuía antecedentes criminais pelos crimes de estupro de vulnerável.