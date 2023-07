Centro Obstétrico do Hospital de Planaltina será revitalizado

Espaço foi remanejado para que os atendimentos ocorram sem interrupções durante a intervenção. Previsão para a entrega das melhorias é de 90 dias

Como parte das intervenções no Hospital Regional de Planaltina (HRPl) para melhorar os atendimentos, foi iniciada a revitalização do Centro Obstétrico (CO), composto pelo bloco cirúrgico e pelas chamadas unidades de PPP – pré-parto, parto e pós-parto. Durante as atividades, com previsão de conclusão em 90 dias, o atendimento não será interrompido.

“Os partos cesáreos e demais procedimentos cirúrgicos serão realizados no centro cirúrgico do hospital, enquanto o bloco cirúrgico do CO estiver fechado”, explica a supervisora de enfermagem do Centro Obstétrico do HRPl, Roberta Anjos. “Fizemos remanejamento do espaço interno, para que seja mantida em funcionamento a mesma quantidade de leitos existentes no momento, que são oito.”

A revitalização inclui melhorias em três salas cirúrgicas, quatro leitos de recuperação pós-anestésica, sala de cuidados com recém-nascidos e oito leitos das unidades PPP. Além disso, haverá restauração de banheiros, sala de limpeza e ampliação do expurgo (local exigido pela Anvisa e destinado a materiais que foram utilizados nos procedimentos cirúrgicos).

Também está prevista a construção de um posto de enfermagem e uma sala de medicação, instalações que otimizam os atendimentos. “Atualmente, a medicação ocorre no pronto-socorro da clínica médica. Quando as pacientes forem medicadas aqui no CO, a assistência será mais rápida. A revitalização visa melhorar o ambiente, a estrutura física, dando mais conforto e qualidade às parturientes e às pacientes ginecológicas”, acrescenta a supervisora de enfermagem.

Padrão ouro

Em média, 130 partos normais e mais de 90 cirurgias obstétricas e ginecológicas ocorrem, mensalmente, no Centro Obstétrico do Hospital de Planaltina.

As intervenções, além de melhorar a prestação de serviço na unidade hospitalar, cumpre exigências para que o HRPl siga com o “padrão ouro” na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). Credencial conferida pelo Ministério da Saúde como um selo de qualidade aos locais que atendem a dez passos para o sucesso do aleitamento materno, instituídos pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Os benefícios múltiplos da iniciativa também são esperados pelos profissionais do setor. “Essa entrega possibilitará um atendimento ainda mais humanizado para as nossas pacientes e seus familiares. Estamos animados com a revitalização, pois possibilitará melhor desempenho no serviço prestado”, reforça a diretora do HRPl, Keyla Blair.

